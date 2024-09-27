Егоров иронично усомнился в информации о зарплате Пьянича: «Сколько Миралем должен ЦСКА за трансфер?»

Инсайдер Сергей Егоров намекнул, что ЦСКА через телеграм-каналы ложно занизил зарплату новичка Миралема Пьянича.

«Вижу, как за вечер контракт Пьянича с центральным спортивным клубом армии России стал все более комфортным для клуба.

Надеюсь пойти на матч ЦСКА с «Ахматом» – не только чтобы задать тот самый вопрос Пьяничу, но и чтобы отдать должное работе [главы пресс-службы] Кирилла Брейдо с телеграм-каналами и спросить его: сколько босниец должен ЦСКА за этот переход?» – написал Егоров.