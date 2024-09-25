Реакция Щесны на предложение «Барселоны»

Польский вратарь Войцех Щесны подтвердил, что его хочет подписать «Барселона».
«Я очень уважаю историю «Барсы», это один из лучших клубов в мире.
Понимаю, в какой сложной ситуации они оказались после травмы тер Стегена.
Думаю, что с моей стороны было бы неуважительно не рассматривать этот вариант», – сказал 34-летний голкипер.
- Щесны покинул «Ювентус» в августе и объявил о завершении карьеры.
- Тер Стеген выбыл до конца сезона из-за полного разрыва надколенной связки правого колена.
Источник: Sport.es