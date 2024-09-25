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Реакция Щесны на предложение «Барселоны»

25 сентября 2024, 22:55
3

Польский вратарь Войцех Щесны подтвердил, что его хочет подписать «Барселона».

«Я очень уважаю историю «Барсы», это один из лучших клубов в мире.

Понимаю, в какой сложной ситуации они оказались после травмы тер Стегена.

Думаю, что с моей стороны было бы неуважительно не рассматривать этот вариант», – сказал 34-летний голкипер.

  • Щесны покинул «Ювентус» в августе и объявил о завершении карьеры.
  • Тер Стеген выбыл до конца сезона из-за полного разрыва надколенной связки правого колена.

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Источник: Sport.es
Испания. Примера Барселона Щесны Войцех
Комментарии (3)
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BRO_football
1727300834
Судя по всему сейчас очень хреновые вратари на трансферном рынке, раз уже Барселона не нашла другого варианта, кроме как просить старых пердунов возобновить карьеру и встать в ворота!
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zigbert
1727330351
Для вратаря такой возраст не помеха. У Щесны есть опыт выступления на высоком уровне.
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