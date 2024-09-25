Аршавин оценил летнюю трансферную кампанию «Зенита»

Андрей Аршавин высказался о летних трансферах «Зенита».

– Какую оценку можете поставить «Зениту» за летнее трансферное окно?

– Думаю, клуб провел хорошую работу. Почти все удалось с точки зрения укрепления позиций, которые нуждались в этом.

– После тяжелой травмы Волкова искали правого защитника? Писали о возможном возвращении Адамова.

– Я не в курсе. Думаю, все варианты прорабатывались. Но раз этого не произошло, значит, скорее всего, это было невозможно.

– У вас есть вопросы по позиции правого защитника в «Зените»?

– Если Караваев не будет выпадать, то все нормально. В крайнем случае, его может подменить Эракович.