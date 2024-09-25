Аршавин оценил летнюю трансферную кампанию «Зенита»

Андрей Аршавин высказался о летних трансферах «Зенита».
- Клуб потратил на новичков 42,86 млн евро.
- Состав «Зенита» пополнили Лусиано Гонду, Александр Соболев, Евгений Латышонок, Сергей Волков, Максим Глушенков и Юрий Горшков.
- Петербуржцы идут за 7-м чемпионством подряд, лидируя в РПЛ после 9 туров.
– Какую оценку можете поставить «Зениту» за летнее трансферное окно?
– Думаю, клуб провел хорошую работу. Почти все удалось с точки зрения укрепления позиций, которые нуждались в этом.
– После тяжелой травмы Волкова искали правого защитника? Писали о возможном возвращении Адамова.
– Я не в курсе. Думаю, все варианты прорабатывались. Но раз этого не произошло, значит, скорее всего, это было невозможно.
– У вас есть вопросы по позиции правого защитника в «Зените»?
– Если Караваев не будет выпадать, то все нормально. В крайнем случае, его может подменить Эракович.
Источник: Sport24