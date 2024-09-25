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    • «Амкал» – «Алания»: прогноз на матч 4-го тура Кубка России 26 сентября 2024 года

    «Амкал» – «Алания»: прогноз на матч 4-го тура Кубка России 26 сентября 2024 года

    26 сентября на стадионе «им. Ф Черенкова» состоится матч 4-го тура Кубка России, в котором «Амкал» примет «Аланию». Встреча обещает быть интересной, учитывая контраст в форме команд и результаты последних игр.

    «Амкал»

    «Амкал» на данный момент находится на подъеме, одержав 3 победы подряд в рамках Кубка России. Команда показывает отличную результативность, забив 15 голов в последних 5 матчах. Атака «Амкала» уверенно справляется с поставленными задачами, а оборона пропускает в среднем менее одного гола за игру. Уверенная победа над «Космосом» (2:1) показывает, что команда в хорошей форме и готова к дальнейшим успехам.

    Последние матчи:

    «Алания»

    «Алания», напротив, испытывает серьезные трудности в этом сезоне. Команда не выигрывает в 7 последних матчах и демонстрирует слабую результативность – всего 2 забитых гола за последние 5 игр. Оборона команды также оставляет желать лучшего, пропуская в среднем 1.40 гола за игру. Последняя игра против «Нефтехимика» (0:0) стала редким примером, когда оборона сработала на ноль, но атака по-прежнему остается основной проблемой.

    Последние матчи:

    Личные встречи

    У команд не было личных встреч, это добавляет интриги в предстоящий матч.

    Статистика

    «Амкал»:

    • Забивает в среднем 3.00 гола за матч
    • Пропускает в среднем 0.80 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 15 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 4 гола
    • 3 победы подряд

    «Алания»:

    • Забивает в среднем 0.40 гола за матч
    • Пропускает в среднем 1.40 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 2 гола
    • Пропущено в последних 5 матчах: 7 голов
    • Не выигрывает в 7 матчах

    Прогноз на матч

    «Амкал» выглядит явным фаворитом встречи, учитывая их результативность и стабильную форму. «Алания» испытывает значительные трудности в атаке и защите, что может сыграть на руку «Амкалу». Ожидается, что хозяева смогут одержать уверенную победу в этом матче.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Амкала» – коэффициент 1.75
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85
    • «Амкал» забьет в обоих таймах – коэффициент 2.10

    Рекомендация: Победа «Амкала» за коэффициент 1.75.

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    Источник: «Бомбардир»

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    25.09.2024 10:36
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