26 сентября на стадионе «им. Ф Черенкова» состоится матч 4-го тура Кубка России, в котором «Амкал» примет «Аланию». Встреча обещает быть интересной, учитывая контраст в форме команд и результаты последних игр.
«Амкал»
«Амкал» на данный момент находится на подъеме, одержав 3 победы подряд в рамках Кубка России. Команда показывает отличную результативность, забив 15 голов в последних 5 матчах. Атака «Амкала» уверенно справляется с поставленными задачами, а оборона пропускает в среднем менее одного гола за игру. Уверенная победа над «Космосом» (2:1) показывает, что команда в хорошей форме и готова к дальнейшим успехам.
Последние матчи:
- «Космос» 1:2 «Амкал»
- «Велес» 0:2 «Амкал»
- «Амкал» 8:1 «Коломна»
- «Текстильщик» 0:0 «Амкал» (4:3 по пенальти)
- «Амкал» 3:2 «Красное Знамя» Ногинск
«Алания»
«Алания», напротив, испытывает серьезные трудности в этом сезоне. Команда не выигрывает в 7 последних матчах и демонстрирует слабую результативность – всего 2 забитых гола за последние 5 игр. Оборона команды также оставляет желать лучшего, пропуская в среднем 1.40 гола за игру. Последняя игра против «Нефтехимика» (0:0) стала редким примером, когда оборона сработала на ноль, но атака по-прежнему остается основной проблемой.
Последние матчи:
- «Нефтехимик» 0:0 «Алания»
- «Алания» 0:2 «КАМАЗ»
- «Алания» 1:1 «Сочи»
- «Урал» 3:1 «Алания»
- «Шинник» 1:0 «Алания»
Личные встречи
У команд не было личных встреч, это добавляет интриги в предстоящий матч.
Статистика
«Амкал»:
- Забивает в среднем 3.00 гола за матч
- Пропускает в среднем 0.80 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 15 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 4 гола
- 3 победы подряд
«Алания»:
- Забивает в среднем 0.40 гола за матч
- Пропускает в среднем 1.40 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 2 гола
- Пропущено в последних 5 матчах: 7 голов
- Не выигрывает в 7 матчах
Прогноз на матч
«Амкал» выглядит явным фаворитом встречи, учитывая их результативность и стабильную форму. «Алания» испытывает значительные трудности в атаке и защите, что может сыграть на руку «Амкалу». Ожидается, что хозяева смогут одержать уверенную победу в этом матче.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Амкала» – коэффициент 1.75
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85
- «Амкал» забьет в обоих таймах – коэффициент 2.10
Рекомендация: Победа «Амкала» за коэффициент 1.75.