26 сентября на стадионе «им. Ф Черенкова» состоится матч 4-го тура Кубка России, в котором «Амкал» примет «Аланию». Встреча обещает быть интересной, учитывая контраст в форме команд и результаты последних игр.

«Амкал» на данный момент находится на подъеме, одержав 3 победы подряд в рамках Кубка России. Команда показывает отличную результативность, забив 15 голов в последних 5 матчах. Атака «Амкала» уверенно справляется с поставленными задачами, а оборона пропускает в среднем менее одного гола за игру. Уверенная победа над «Космосом» (2:1) показывает, что команда в хорошей форме и готова к дальнейшим успехам.

Последние матчи:

«Алания»

«Алания», напротив, испытывает серьезные трудности в этом сезоне. Команда не выигрывает в 7 последних матчах и демонстрирует слабую результативность – всего 2 забитых гола за последние 5 игр. Оборона команды также оставляет желать лучшего, пропуская в среднем 1.40 гола за игру. Последняя игра против «Нефтехимика» (0:0) стала редким примером, когда оборона сработала на ноль, но атака по-прежнему остается основной проблемой.

Последние матчи:

Личные встречи

У команд не было личных встреч, это добавляет интриги в предстоящий матч.

Статистика

«Амкал»:

Забивает в среднем 3.00 гола за матч

Пропускает в среднем 0.80 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 15 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 4 гола

3 победы подряд

«Алания»:

Забивает в среднем 0.40 гола за матч

Пропускает в среднем 1.40 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 2 гола

Пропущено в последних 5 матчах: 7 голов

Не выигрывает в 7 матчах

Прогноз на матч

«Амкал» выглядит явным фаворитом встречи, учитывая их результативность и стабильную форму. «Алания» испытывает значительные трудности в атаке и защите, что может сыграть на руку «Амкалу». Ожидается, что хозяева смогут одержать уверенную победу в этом матче.

Рекомендации для ставок:

Победа «Амкала» – коэффициент 1.75

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85

«Амкал» забьет в обоих таймах – коэффициент 2.10

Рекомендация: Победа «Амкала» за коэффициент 1.75.