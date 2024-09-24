25 сентября 2024 года на Центральном стадионе в Пятигорске состоится матч 4-го тура Кубка России, где «Машук-КМВ» примет «Родину». Обе команды показывают стабильные результаты, и этот матч обещает быть интересным с точки зрения тактической борьбы.

«Машук-КМВ»

«Машук-КМВ» уверенно стартовал в Кубке России, победив в прошлом матче «Динамо Ставрополь» со счeтом 1:0. В последних 5 матчах команда забила 5 голов и пропустила столько же, что указывает на сбалансированную игру как в атаке, так и в обороне. Однако в играх против соперников выше классом у команды возникают трудности. Важно отметить, что «Машук-КМВ» стабильно забивает на своeм поле.

Последние матчи:

«Родина»

«Родина» показывает более атакующую игру, забив 8 голов в последних 5 матчах. В защите у команды не всe гладко, так как они пропустили 7 голов за тот же период. Несмотря на проблемы в обороне, «Родина» демонстрирует стабильную игру в атаке и не проигрывает в большинстве своих матчей в Первой лиге.

Последние матчи:

Личные встречи

У команд не было предыдущих встреч, что создаeт дополнительную интригу в этом матче.

Статистика

«Машук-КМВ»:

Забивает в среднем: 1.00 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.00 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 5 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 5 голов

3 победы, 2 поражения в последних 5 матчах

«Родина»:

Забивает в среднем: 1.60 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.40 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 8 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 7 голов

2 победы, 2 ничьи, 1 поражение в последних 5 матчах

Прогноз на матч

«Родина» выглядит более атакующей командой, но их слабая оборона может сыграть на руку хозяевам поля. «Машук-КМВ» на домашней арене способен навязать борьбу и использовать моменты на контратаках. Однако атакующий потенциал «Родины» также даeт им шансы на голы.

Рекомендации для ставок:

Оба забьют – коэффициент 1.85

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

Ничья – коэффициент 3.30

Рекомендация: Оба забьют за коэффициент 1.85.