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    • «Машук-КМВ» – «Родина»: прогноз на матч 4-го тура Кубка России – 25 сентября 2024

    «Машук-КМВ» – «Родина»: прогноз на матч 4-го тура Кубка России – 25 сентября 2024

    25 сентября 2024 года на Центральном стадионе в Пятигорске состоится матч 4-го тура Кубка России, где «Машук-КМВ» примет «Родину». Обе команды показывают стабильные результаты, и этот матч обещает быть интересным с точки зрения тактической борьбы.

    «Машук-КМВ»

    «Машук-КМВ» уверенно стартовал в Кубке России, победив в прошлом матче «Динамо Ставрополь» со счeтом 1:0. В последних 5 матчах команда забила 5 голов и пропустила столько же, что указывает на сбалансированную игру как в атаке, так и в обороне. Однако в играх против соперников выше классом у команды возникают трудности. Важно отметить, что «Машук-КМВ» стабильно забивает на своeм поле.

    Последние матчи:

    • «Металлург Липецк» 0:1 «Машук-КМВ»
    • «Машук-КМВ» 2:1 «Химик»
    • «Торпедо Миасс» 1:0 «Машук-КМВ»
    • «Машук-КМВ» 1:0 «Динамо Ставрополь» (Кубок)
    • «Машук-КМВ» 1:3 «Волга Ульяновск»

    «Родина»

    «Родина» показывает более атакующую игру, забив 8 голов в последних 5 матчах. В защите у команды не всe гладко, так как они пропустили 7 голов за тот же период. Несмотря на проблемы в обороне, «Родина» демонстрирует стабильную игру в атаке и не проигрывает в большинстве своих матчей в Первой лиге.

    Последние матчи:

    Личные встречи

    У команд не было предыдущих встреч, что создаeт дополнительную интригу в этом матче.

    Статистика

    «Машук-КМВ»:

    • Забивает в среднем: 1.00 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.00 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 5 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 5 голов
    • 3 победы, 2 поражения в последних 5 матчах

    «Родина»:

    • Забивает в среднем: 1.60 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.40 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 8 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 7 голов
    • 2 победы, 2 ничьи, 1 поражение в последних 5 матчах

    Прогноз на матч

    «Родина» выглядит более атакующей командой, но их слабая оборона может сыграть на руку хозяевам поля. «Машук-КМВ» на домашней арене способен навязать борьбу и использовать моменты на контратаках. Однако атакующий потенциал «Родины» также даeт им шансы на голы.

    Рекомендации для ставок:

    • Оба забьют – коэффициент 1.85
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90
    • Ничья – коэффициент 3.30

    Рекомендация: Оба забьют за коэффициент 1.85.

    Источник: «Бомбардир»

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    24.09.2024 11:09
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