25 сентября 2024 года на Центральном стадионе в Пятигорске состоится матч 4-го тура Кубка России, где «Машук-КМВ» примет «Родину». Обе команды показывают стабильные результаты, и этот матч обещает быть интересным с точки зрения тактической борьбы.
«Машук-КМВ»
«Машук-КМВ» уверенно стартовал в Кубке России, победив в прошлом матче «Динамо Ставрополь» со счeтом 1:0. В последних 5 матчах команда забила 5 голов и пропустила столько же, что указывает на сбалансированную игру как в атаке, так и в обороне. Однако в играх против соперников выше классом у команды возникают трудности. Важно отметить, что «Машук-КМВ» стабильно забивает на своeм поле.
Последние матчи:
- «Металлург Липецк» 0:1 «Машук-КМВ»
- «Машук-КМВ» 2:1 «Химик»
- «Торпедо Миасс» 1:0 «Машук-КМВ»
- «Машук-КМВ» 1:0 «Динамо Ставрополь» (Кубок)
- «Машук-КМВ» 1:3 «Волга Ульяновск»
«Родина»
«Родина» показывает более атакующую игру, забив 8 голов в последних 5 матчах. В защите у команды не всe гладко, так как они пропустили 7 голов за тот же период. Несмотря на проблемы в обороне, «Родина» демонстрирует стабильную игру в атаке и не проигрывает в большинстве своих матчей в Первой лиге.
Последние матчи:
- «Тюмень» 1:2 «Родина»
- «Уфа» 2:0 «Родина»
- «Родина» 2:0 «Сокол»
- «Черноморец» 2:2 «Родина»
- «Родина» 2:2 «Ротор»
Личные встречи
У команд не было предыдущих встреч, что создаeт дополнительную интригу в этом матче.
Статистика
«Машук-КМВ»:
- Забивает в среднем: 1.00 гола за матч
- Пропускает в среднем: 1.00 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 5 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 5 голов
- 3 победы, 2 поражения в последних 5 матчах
«Родина»:
- Забивает в среднем: 1.60 гола за матч
- Пропускает в среднем: 1.40 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 8 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 7 голов
- 2 победы, 2 ничьи, 1 поражение в последних 5 матчах
Прогноз на матч
«Родина» выглядит более атакующей командой, но их слабая оборона может сыграть на руку хозяевам поля. «Машук-КМВ» на домашней арене способен навязать борьбу и использовать моменты на контратаках. Однако атакующий потенциал «Родины» также даeт им шансы на голы.
Рекомендации для ставок:
- Оба забьют – коэффициент 1.85
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90
- Ничья – коэффициент 3.30
Рекомендация: Оба забьют за коэффициент 1.85.