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    • Мостовой прокомментировал возможные штрафы клубов РПЛ за низкую посещаемость

    Мостовой прокомментировал возможные штрафы клубов РПЛ за низкую посещаемость

    Александр Мостовой высказался о посещаемости игры 9-го тура РПЛ между «Химками» и «Оренбургом».

    • На матч пришел 291 зритель.
    • Он закончился нулевой ничьей.
    • Президент РПЛ допустил, что клубы будут штрафовать за низкую посещаемость.

    «У нас в стране и без этого много штрафов у людей. Человек уже из дома не может выйти. Скоро будут штрафовать за то, что люди сделали лишний глоток воздуха. Чуть что – сразу в суд. Надо же как-то жить. Можно ли без этих штрафов?

    Не знаю, в чем проблема низкой посещаемости, но многое же зависит от результатов. Если «Химки» начнут обыгрывать всех, то наверняка люди придут, потому что по подбору футболистов у них много известных игроков», – сказал Мостовой.

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    Источник: Metaratings

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    23.09.2024 23:51
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