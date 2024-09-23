Мостовой прокомментировал возможные штрафы клубов РПЛ за низкую посещаемость

Александр Мостовой высказался о посещаемости игры 9-го тура РПЛ между «Химками» и «Оренбургом».

На матч пришел 291 зритель.

Он закончился нулевой ничьей.

Президент РПЛ допустил, что клубы будут штрафовать за низкую посещаемость.

«У нас в стране и без этого много штрафов у людей. Человек уже из дома не может выйти. Скоро будут штрафовать за то, что люди сделали лишний глоток воздуха. Чуть что – сразу в суд. Надо же как-то жить. Можно ли без этих штрафов?

Не знаю, в чем проблема низкой посещаемости, но многое же зависит от результатов. Если «Химки» начнут обыгрывать всех, то наверняка люди придут, потому что по подбору футболистов у них много известных игроков», – сказал Мостовой.