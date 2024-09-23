24 сентября 2024 года на стадионе «Звезда» состоится матч 4-го раунда Кубка России между «Амкаром» и «Черноморцем». Ожидается интересное противостояние двух команд, которые показывают хорошие результаты в последних встречах. «Амкар» имеет преимущество в домашних матчах, но «Черноморец» тоже набирает форму и может составить серьeзную конкуренцию.

«Амкар»

«Амкар» показывает неоднозначные результаты в последних матчах. В последних пяти играх команда забила 4 гола, но пропустила 7. Несмотря на это, команда уверенно побеждает дома – в 4 последних домашних матчах они не проигрывали. В Кубке России «Амкар» уже одолел «Торпедо Миасс» со счeтом 1:0, что говорит о готовности команды бороться за трофей.

Последние матчи:

«Черноморец»

«Черноморец» находится на подъeме, одержав три победы подряд. Команда выглядит сбалансировано: в последних пяти играх они забили 8 голов и пропустили 5. В атаке «Черноморец» выглядит увереннее, чем соперник, и регулярно забивает – в семи последних матчах они неизменно поражали ворота соперников. Это делает их опасным соперником для «Амкара», даже на выезде.

Последние матчи:

Личные встречи

Последняя встреча этих команд состоялась в 2010 году в рамках Кубка России, тогда «Амкар» одержал победу 1:0. С тех пор команды не встречались, и трудно сказать, как это может повлиять на текущий поединок. Однако статистика говорит в пользу обеих команд – у «Амкара» преимущество дома, но «Черноморец» показывает стабильно хорошие результаты в последних матчах.

Статистика

«Амкар»:

Забивает в среднем: 0.80 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.40 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 4 гола

Пропущено в последних 5 матчах: 7 голов

«Черноморец»:

Забивает в среднем: 1.60 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.00 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 8 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 5 голов

Прогноз на матч

«Амкар» имеет преимущество в домашних матчах, но «Черноморец» на подъeме, и их серия побед делает их опасным соперником. Ожидается упорная игра с небольшим количеством голов. «Черноморец» выглядит более уверенно в атаке, и у них есть все шансы добиться положительного результата, несмотря на статус гостей.

Рекомендации для ставок:

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90

Победа «Черноморца» или ничья (двойной шанс) – коэффициент 1.75

Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.65

Рекомендация: Победа «Черноморца» или ничья за коэффициент 1.75.