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  • Генич оценил спорное удаление Маухуба в матче «Спартак» – «Динамо»

Генич оценил спорное удаление Маухуба в матче «Спартак» – «Динамо»

23 сентября 2024, 01:00
7

Комментатору «Матч ТВ» Константину Геничу не понравилось судейство в матче команд в 9-м туре РПЛ (2:2).

  • В поле судил ростовчанин Сергей Иванов.
  • Во 2-м тайме он показал 2 желтые карточки динамовцу Эль-Мехди Маухубу, о чем и высказался Генич.

«Если бы это был молодой арбитр, который хочет самоутвердиться, себя показать, то такое можно было бы оправдать. Но не Иванова.

Если ты решил проучить игрока, то ты только что дал ему желтую за разговоры. Уже предупредил. Был нормальный игровой момент. Арбитр уровня Иванова не имеет права показывать такие карточки», – сказал Генич.

  • «Динамо» ушло от поражения в компенсированное время 2-го тайма.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Динамо Спартак Маухуб Эль-Мехди Генич Константин Иванов Cергей
Комментарии (7)
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vvv123
1727048495
Костоломов надо удалять, чтобы футбол был чище!
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R_a_i_n
1727070266
Да всегда он косячил. Ничего нового.
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JIEGEHDA
1727076545
Собственно в чём ошибка?? Первая жёлтая за несогласие . Вторая за стимуляцию . Да были касании корпуса . Но не для того как он сделал . Упал будто по нему проехался КамАЗ . Так что всё чётко. Единственное почему не удаляют у Спартака . Там так же можно удалять . До этого матча Хлуса красная должна была быть. И сейчас как я помню Бабич
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Garrincha58
1727078468
Иванов в этом матче поплыл да и Карасёв в другом тоже с судейством просто катастрофа
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erybov1965
1727087171
Арбитр "слабенький",ошибался как в одну,так и в другую сторону.Правила должны быть правилами,для выполнения,а не для рассуждения.Но так должно быть всегда и для любых команд.Чем будет меньше исключений из правил,тем справедливее будет судейство.
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polt
1727090047
" Арбитр уровня Иванова..." Его уровень всегда не тянул на хотя бы нормальный.
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