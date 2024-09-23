Генич оценил спорное удаление Маухуба в матче «Спартак» – «Динамо»

Комментатору «Матч ТВ» Константину Геничу не понравилось судейство в матче команд в 9-м туре РПЛ (2:2).

В поле судил ростовчанин Сергей Иванов.

Во 2-м тайме он показал 2 желтые карточки динамовцу Эль-Мехди Маухубу, о чем и высказался Генич.

«Если бы это был молодой арбитр, который хочет самоутвердиться, себя показать, то такое можно было бы оправдать. Но не Иванова.

Если ты решил проучить игрока, то ты только что дал ему желтую за разговоры. Уже предупредил. Был нормальный игровой момент. Арбитр уровня Иванова не имеет права показывать такие карточки», – сказал Генич.