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    • «Тобол» – «Актобе»: прогноз на матч 21-го тура Премьер-лиги Казахстана – 22 сентября 2024

    «Тобол» – «Актобе»: прогноз на матч 21-го тура Премьер-лиги Казахстана – 22 сентября 2024

    22 сентября 2024 года на стадионе «Орталык Костанай» пройдет матч 21-го тура Премьер-лиги Казахстана, где «Тобол» примет лидера чемпионата – «Актобе». Ожидается интересная борьба между командами, одна из которых борется за закрепление в верхней части турнирной таблицы, а другая – за первое место.

    «Тобол»

    «Тобол» занимает 7-е место в турнирной таблице с 24 очками после 17 туров. Команда не может выиграть в последних трех матчах, что отражается на общей динамике их игры. Однако «Тобол» стабильно забивает в последних играх, и лучший бомбардир команды Ислам Чесноков, на счету которого 9 голов, является ключевым игроком в атаке. Команда пропускает в среднем 1.40 гола за матч, что указывает на слабые места в обороне.

    Последние матчи:

    «Актобе»

    «Актобе» возглавляет турнирную таблицу с 34 очками после 19 туров. Команда показала себя сильным лидером и продолжает серию уверенных выступлений. В последних 11 матчах Премьер-лиги «Актобе» обязательно забивает, а Идрис Умаев с 6 голами в сезоне ведет команду вперед. Оборона «Актобе» выглядит стабильной, хотя и не без слабых моментов – в последних 5 матчах команда пропустила 6 голов.

    Последние матчи:

    Личные встречи

    История личных встреч команд показывает, что «Тобол» не проигрывает в 5 из 7 последних матчей против «Актобе». В последней встрече в июне 2024 года «Тобол» одержал победу со счетом 4:3 на выезде, что может добавить уверенности команде в предстоящей игре.

    Последние встречи:

    • «Актобе» 3:4 «Тобол» (2024)
    • «Актобе» 1:1 «Тобол» (2023)
    • «Тобол» 2:2 «Актобе» (2023)

    Статистика

    «Тобол»:

    • Забивает в среднем: 1.60 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.40 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 8 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 7 голов
    • 1 победа, 2 ничьи, 2 поражения в последних 5 матчах

    «Актобе»:

    • Забивает в среднем: 1.40 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 7 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов
    • 2 победы, 2 ничьи, 1 поражение в последних 5 матчах

    Прогноз на матч

    «Актобе» является фаворитом матча, несмотря на то, что «Тобол» успешно выступал в последних личных встречах. Оборона «Тобола» не всегда справляется с давлением соперника, и «Актобе», обладая лучшей атакой в чемпионате, имеет больше шансов на победу. Вероятен напряженный матч с обменом голами.

    Рекомендации для ставок:

    • Обе команды забьют – коэффициент 1.85
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90
    • Победа «Актобе» – коэффициент 2.00

    Рекомендация: Победа «Актобе» за коэффициент 2.00.

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    Источник: «Бомбардир»

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    21.09.2024 12:28
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