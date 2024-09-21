«Тобол» – «Актобе»: прогноз на матч 21-го тура Премьер-лиги Казахстана – 22 сентября 2024

22 сентября 2024 года на стадионе «Орталык Костанай» пройдет матч 21-го тура Премьер-лиги Казахстана, где «Тобол» примет лидера чемпионата – «Актобе». Ожидается интересная борьба между командами, одна из которых борется за закрепление в верхней части турнирной таблицы, а другая – за первое место.

«Тобол»

«Тобол» занимает 7-е место в турнирной таблице с 24 очками после 17 туров. Команда не может выиграть в последних трех матчах, что отражается на общей динамике их игры. Однако «Тобол» стабильно забивает в последних играх, и лучший бомбардир команды Ислам Чесноков, на счету которого 9 голов, является ключевым игроком в атаке. Команда пропускает в среднем 1.40 гола за матч, что указывает на слабые места в обороне.

Последние матчи:

«Актобе» возглавляет турнирную таблицу с 34 очками после 19 туров. Команда показала себя сильным лидером и продолжает серию уверенных выступлений. В последних 11 матчах Премьер-лиги «Актобе» обязательно забивает, а Идрис Умаев с 6 голами в сезоне ведет команду вперед. Оборона «Актобе» выглядит стабильной, хотя и не без слабых моментов – в последних 5 матчах команда пропустила 6 голов.

Последние матчи:

Личные встречи

История личных встреч команд показывает, что «Тобол» не проигрывает в 5 из 7 последних матчей против «Актобе». В последней встрече в июне 2024 года «Тобол» одержал победу со счетом 4:3 на выезде, что может добавить уверенности команде в предстоящей игре.

Последние встречи:

«Актобе» 3:4 «Тобол» (2024)

«Актобе» 1:1 «Тобол» (2023)

«Тобол» 2:2 «Актобе» (2023)

Статистика

«Тобол»:

Забивает в среднем: 1.60 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.40 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 8 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 7 голов

1 победа, 2 ничьи, 2 поражения в последних 5 матчах

«Актобе»:

Забивает в среднем: 1.40 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 7 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов

2 победы, 2 ничьи, 1 поражение в последних 5 матчах

Прогноз на матч

«Актобе» является фаворитом матча, несмотря на то, что «Тобол» успешно выступал в последних личных встречах. Оборона «Тобола» не всегда справляется с давлением соперника, и «Актобе», обладая лучшей атакой в чемпионате, имеет больше шансов на победу. Вероятен напряженный матч с обменом голами.

Рекомендации для ставок:

Обе команды забьют – коэффициент 1.85

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

Победа «Актобе» – коэффициент 2.00

Рекомендация: Победа «Актобе» за коэффициент 2.00.