22.09.2024, воскресенье, 17:00
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
3 : 0
Завершен
Составы команд
Тобол
Тобол
4-2-1-3
92
Покатилов
3
Асранкулов
5
Ндиайе
5
Габараев
45
Миладинович
6
Эдедем
11
Эль-Мессауди
10
Мосиашвили
8
Энен
17
Чесноков
11
Иванович
3-2-2-3
30
Шацкий
31
Танжариков
15
Кики
6
Касым
5
Каиров
5
Вэтэжелу
99
Гондола
4
Уче
3
Бессмертный
12
Думбуя
18
Жан
11
Иванович
20
Тапалов
20
Тапалов
11
Иванович
10
Мосиашвили
7
Цонев
7
Цонев
10
Мосиашвили
11
Эль-Мессауди
17
Зуев
17
Зуев
11
Эль-Мессауди
17
Чесноков
99
Эужениу
99
Эужениу
17
Чесноков
8
Энен
19
Кошта
19
Кошта
8
Энен
3
Бессмертный
5
Струмия
5
Струмия
3
Бессмертный
99
Гондола
10
Умаев
10
Умаев
99
Гондола
Остались в запасе
Тобол
Актобе
35
Юрий Мелихов
ВР
51
David Mukhin
ВР
25
Роман Божко
ЦЗ
10
Бейбит Галым
АП
7
Жаслан Жумашев
ПВ
Главный тренер
Милич Чурчич
71
Дархан Бердибек
ЦП
1
Игорь Трофимец
ВР
44
Матео Барач
ЦЗ
21
Хосе Севальос
АП
80
Арман Кенесов
АП
77
Дорни Ромеро
ЦФ
Главный тренер
Игорь Леонов
Остались в запасе
35
Юрий Мелихов
ВР
51
David Mukhin
ВР
25
Роман Божко
ЦЗ
10
Бейбит Галым
АП
7
Жаслан Жумашев
ПВ
Остались в запасе
71
Дархан Бердибек
ЦП
1
Игорь Трофимец
ВР
44
Матео Барач
ЦЗ
21
Хосе Севальос
АП
80
Арман Кенесов
АП
77
Дорни Ромеро
ЦФ
Главный тренер
Милич Чурчич
Главный тренер
Игорь Леонов
Статистика матча Тобол - Актобе
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Тобол» против «Актобе», 21-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 сентября 2024 в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Тобол» – «Актобе»
- Матч можно посмотреть на канале «Kazsport».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»