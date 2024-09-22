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  • «Тобол» – «Актобе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 сентября 2024

«Тобол» – «Актобе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 сентября 2024

22 сентября 2024, 15:50
Тобол
22.09.2024, воскресенье, 17:00
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
3 : 0
Завершен
Актобе
33' И. Чесноков 65' А. Эль-Мессауди 87' Р. Кошта
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тобол
92
Стас Покатилов
ВР
3
Роман Асранкулов
ЛЗ
45
Иван Миладинович
ЦЗ
5
Пап-Алиун Ндиайе
ЦЗ
5
Альберт Габараев
ЦЗ
8
Давид Энен
ЛВ
6
Эссьен Эдедем
ОП
11
Ахмед Эль-Мессауди
ОП
10
Цотне Мосиашвили
ЦП
17
Ислам Чесноков
ПВ
11
Игор Иванович
ПВ
Главный тренер
Милич Чурчич
Актобе
30
Игорь Шацкий
ВР
5
Богдан Вэтэжелу
ЛЗ
15
Габи Кики
ЦЗ
6
Алибек Касым
ЦЗ
31
Адильхан Танжариков
ПЗ
5
Багдат Каиров
ПЗ
18
Хайро Жан
ЛВ
99
Фредди Гондола
ЦП
4
Хенри Агбо Уче
ЦП
12
Амаду Думбуя
ПВ
3
Дмитрий Бессмертный
ПВ
Главный тренер
Игорь Леонов
Тобол
35
Юрий Мелихов
ВР
51
David Mukhin
ВР
25
Роман Божко
ЦЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
20
Еркин Тапалов
ОП
7
Радослав Цонев
ЦП
10
Бейбит Галым
АП
99
Педру Эужениу
ПВ
7
Жаслан Жумашев
ПВ
19
Руй Кошта
ЦФ
Актобе
1
Игорь Трофимец
ВР
44
Матео Барач
ЦЗ
5
Леонель Струмия
ОП
71
Дархан Бердибек
ЦП
21
Хосе Севальос
АП
80
Арман Кенесов
АП
10
Идрис Умаев
ЦФ
77
Дорни Ромеро
ЦФ
4-2-1-3
92
Покатилов
3
Асранкулов
5
Ндиайе
5
Габараев
45
Миладинович
6
Эдедем
11
Эль-Мессауди
10
Мосиашвили
8
Энен
17
Чесноков
11
Иванович
3-2-2-3
30
Шацкий
31
Танжариков
15
Кики
6
Касым
5
Каиров
5
Вэтэжелу
99
Гондола
4
Уче
3
Бессмертный
12
Думбуя
18
Жан
11
Иванович
20
Тапалов
20
Тапалов
11
Иванович
10
Мосиашвили
7
Цонев
7
Цонев
10
Мосиашвили
11
Эль-Мессауди
17
Зуев
17
Зуев
11
Эль-Мессауди
17
Чесноков
99
Эужениу
99
Эужениу
17
Чесноков
8
Энен
19
Кошта
19
Кошта
8
Энен
3
Бессмертный
5
Струмия
5
Струмия
3
Бессмертный
99
Гондола
10
Умаев
10
Умаев
99
Гондола
Остались в запасе
Тобол
Актобе
35
Юрий Мелихов
ВР
51
David Mukhin
ВР
25
Роман Божко
ЦЗ
10
Бейбит Галым
АП
7
Жаслан Жумашев
ПВ
Главный тренер
Милич Чурчич
71
Дархан Бердибек
ЦП
1
Игорь Трофимец
ВР
44
Матео Барач
ЦЗ
21
Хосе Севальос
АП
80
Арман Кенесов
АП
77
Дорни Ромеро
ЦФ
Главный тренер
Игорь Леонов
Остались в запасе
35
Юрий Мелихов
ВР
51
David Mukhin
ВР
25
Роман Божко
ЦЗ
10
Бейбит Галым
АП
7
Жаслан Жумашев
ПВ
Остались в запасе
71
Дархан Бердибек
ЦП
1
Игорь Трофимец
ВР
44
Матео Барач
ЦЗ
21
Хосе Севальос
АП
80
Арман Кенесов
АП
77
Дорни Ромеро
ЦФ
Главный тренер
Милич Чурчич
Главный тренер
Игорь Леонов
Статистика матча Тобол - Актобе
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Тобол» против «Актобе», 21-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 сентября 2024 в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Тобол»«Актобе»

«Тобол» – «Актобе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Казахстан. Премьер-лига Актобе Тобол
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