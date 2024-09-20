Аверченко спрогнозировал исход матча «Тобол» – «Актобе»

Экс-игрок сборной Казахстана Евгенией Аверченко дал прогноз на матч КПЛ в котором сыграют «тобол» и «Актобе».

– В Костанае состоится поединок между «Тоболом» и «Актобе». Кто выйдет победителем «казахстанского эль-класико»?

– Это тоже матч команд, которые претендуют на медали чемпионата. Игры между «Тоболом» и «Актобе» всегда получались интересными, с непредсказуемыми результатами. Я поставлю в этом матче на ничью. Все-таки «Тобол» играет дома и мотивация будет запредельная против «Актобе». Но как мне кажется, класс игроков гостей немного выше.