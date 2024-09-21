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    • «Туран» – «Кызыл-Жар»: прогноз на матч 21-го тура Премьер-лиги Казахстана – 22 сентября 2024

    «Туран» – «Кызыл-Жар»: прогноз на матч 21-го тура Премьер-лиги Казахстана – 22 сентября 2024

    22 сентября 2024 года на стадионе «Turkistan Arena» пройдет матч 21-го тура Премьер-лиги Казахстана, где «Туран» примет «Кызыл-Жар». Обе команды находятся в нижней части турнирной таблицы и пытаются укрепить свои позиции в чемпионате.

    «Туран»

    «Туран» занимает 11-е место в Премьер-лиге с 16 очками после 16 туров. Команда выиграла последнюю игру против «Шахтера» Караганда (2:1), но до этого имела серию из трех поражений. Основная проблема команды – это оборона, которая в последних 5 матчах пропустила 10 голов. В атаке ситуация также не выглядит идеально: «Туран» забил всего 5 голов за последние 5 матчей. Лучшим бомбардиром команды является ЛеонЛеонардоа, который отличился 3 голами в сезоне.

    Последние матчи:

    «Кызыл-Жар»

    «Кызыл-Жар» расположился на 10-м месте с 19 очками после 18 туров. Команда проиграла 3 последних матча, в которых пропустила 5 голов. Несмотря на это, «Кызыл-Жар» показывает неплохую результативность, забив 6 голов в последних 5 играх. Евгений Березкин, забивший 4 гола в 18 матчах, является лучшим бомбардиром команды. Однако, защита остается слабым местом клуба – команда пропускает в 6 последних матчах.

    Последние матчи:

    Личные встречи

    История личных встреч показывает равенство в результатах. В прошлом сезоне «Туран» одержал победу со счетом 1:0 в гостях, но ранее «Кызыл-Жар» побеждал 3:1. Эти встречи свидетельствуют о том, что матчи между этими командами часто проходят в упорной борьбе, но «Туран» имеет преимущество в домашних матчах.

    Последние встречи:

    • «Кызыл-Жар» 0:1 «Туран» (2024)
    • «Кызыл-Жар» 3:1 «Туран» (2022)
    • «Туран» 0:0 «Кызыл-Жар» (2022)

    Статистика

    «Туран»:

    • Забивает в среднем: 1.00 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 2.00 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 5 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 10 голов
    • 1 победа, 1 ничья, 3 поражения в последних 5 матчах

    «Кызыл-Жар»:

    • Забивает в среднем: 1.20 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.40 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 6 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 7 голов
    • 2 победы, 3 поражения в последних 5 матчах

    Прогноз на матч

    Обе команды находятся не в лучшей форме, но «Туран» играет дома, где традиционно выступает сильнее. Однако защита обеих команд выглядит слабой, что может привести к обмену голами. С учетом последних матчей и формы «Кызыл-Жара», можно ожидать равную борьбу, но с минимальным перевесом хозяев поля.

    Рекомендации для ставок:

    • Обе команды забьют – коэффициент 1.80
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.75
    • Победа «Туран» или ничья – коэффициент 1.50

    Рекомендация: Обе команды забьют за коэффициент 1.80.

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    «Туран» – «Кызыл-Жар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 сентября 2024
    Источник: «Бомбардир»

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    21.09.2024 12:21
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