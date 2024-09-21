22 сентября 2024 года на стадионе «Turkistan Arena» пройдет матч 21-го тура Премьер-лиги Казахстана, где «Туран» примет «Кызыл-Жар». Обе команды находятся в нижней части турнирной таблицы и пытаются укрепить свои позиции в чемпионате.
«Туран»
«Туран» занимает 11-е место в Премьер-лиге с 16 очками после 16 туров. Команда выиграла последнюю игру против «Шахтера» Караганда (2:1), но до этого имела серию из трех поражений. Основная проблема команды – это оборона, которая в последних 5 матчах пропустила 10 голов. В атаке ситуация также не выглядит идеально: «Туран» забил всего 5 голов за последние 5 матчей. Лучшим бомбардиром команды является ЛеонЛеонардоа, который отличился 3 голами в сезоне.
Последние матчи:
- «Туран» 2:1 «Шахтер» Караганда
- «Жетысу» 0:0 «Туран»
- «Елимай» 6:0 «Туран»
- «Астана» 2:1 «Туран»
- «Туран» 2:1 «Атырау»
«Кызыл-Жар»
«Кызыл-Жар» расположился на 10-м месте с 19 очками после 18 туров. Команда проиграла 3 последних матча, в которых пропустила 5 голов. Несмотря на это, «Кызыл-Жар» показывает неплохую результативность, забив 6 голов в последних 5 играх. Евгений Березкин, забивший 4 гола в 18 матчах, является лучшим бомбардиром команды. Однако, защита остается слабым местом клуба – команда пропускает в 6 последних матчах.
Последние матчи:
- «Астана» 2:1 «Кызыл-Жар»
- «Елимай» 2:1 «Кызыл-Жар»
- «Кызыл-Жар» 0:1 «Кайрат»
- «Тобол» 1:2 «Кызыл-Жар»
- «Кызыл-Жар» 2:1 «Жетысу»
Личные встречи
История личных встреч показывает равенство в результатах. В прошлом сезоне «Туран» одержал победу со счетом 1:0 в гостях, но ранее «Кызыл-Жар» побеждал 3:1. Эти встречи свидетельствуют о том, что матчи между этими командами часто проходят в упорной борьбе, но «Туран» имеет преимущество в домашних матчах.
Последние встречи:
- «Кызыл-Жар» 0:1 «Туран» (2024)
- «Кызыл-Жар» 3:1 «Туран» (2022)
- «Туран» 0:0 «Кызыл-Жар» (2022)
Статистика
«Туран»:
- Забивает в среднем: 1.00 гола за матч
- Пропускает в среднем: 2.00 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 5 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 10 голов
- 1 победа, 1 ничья, 3 поражения в последних 5 матчах
«Кызыл-Жар»:
- Забивает в среднем: 1.20 гола за матч
- Пропускает в среднем: 1.40 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 6 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 7 голов
- 2 победы, 3 поражения в последних 5 матчах
Прогноз на матч
Обе команды находятся не в лучшей форме, но «Туран» играет дома, где традиционно выступает сильнее. Однако защита обеих команд выглядит слабой, что может привести к обмену голами. С учетом последних матчей и формы «Кызыл-Жара», можно ожидать равную борьбу, но с минимальным перевесом хозяев поля.
Рекомендации для ставок:
- Обе команды забьют – коэффициент 1.80
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.75
- Победа «Туран» или ничья – коэффициент 1.50
Рекомендация: Обе команды забьют за коэффициент 1.80.