Смотреть прямую трансляцию матча «Туран» против «Кызыл-Жара», 21-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 сентября 2024 в 15:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Туран» – «Кызыл-Жар»