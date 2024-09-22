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  • «Туран» – «Кызыл-Жар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 сентября 2024

«Туран» – «Кызыл-Жар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 сентября 2024

22 сентября 2024, 13:50
Туран
22.09.2024, воскресенье, 15:00
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
1 : 0
Завершен
Кызыл-Жар
5' Н. Чучкич
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Туран
16
Владислав Василючек
ВР
2
Марко Николич
ЦЗ
22
Иван Хомуха
ЦЗ
33
Виктор Велкоски
ЦЗ
13
Павел Киреенко
ЛВ
8
Артем Дмитриев
ОП
10
Rakhat Usipkhanov
ЦП
5
Санжар Сатанов
ЦП
24
Никола Чучкич
АП
70
Антонио Яколиш
ПВ
9
Артем Архипов
ЦФ
Главный тренер
Ринат Алюетов
Кызыл-Жар
12
Александр Довгаль
ВР
23
Зоран Нижич
ЦЗ
55
Артем Литвяков
ЦЗ
14
Ардак Саулет
ЛВ
10
Лука Имнадзе
ЛВ
91
Рубен Бригидо
ЛВ
8
Мади Хасейн
ОП
5
Рафаэл Сабино
ОП
29
Душан Йованчич
ОП
10
Юрий Бушман
ЦП
25
Алексей Щебетун
ЦФ
Главный тренер
Али Алиев
Туран
24
Динмухаммед Жомарт
ВР
23
Рифат Нурмугамет
ЛВ
7
Plarent Fejzaj
ЦП
11
Леонардо Вака
ПВ
23
Берик Шайхов
ЦФ
19
Aleksandar Mishov
ЦФ
Кызыл-Жар
1
Джурахон Бабаханов
ВР
32
Вадим Петров
ВР
35
Владиславс Сорокинс
ЦЗ
9
Шохан Абзалов
ЛВ
7
Тимур Мульдинов
ЛВ
8
Рафаил Оспанов
ЦП
11
Андрия Дрльо
ПВ
15
Сенин Себай
ЦФ
3-1-2-3-1
16
Василючек
2
Николич
22
Хомуха
33
Велкоски
8
Дмитриев
10
5
Сатанов
13
Киреенко
24
Чучкич
70
Яколиш
9
Архипов
2-3-1-3-1
12
Довгаль
23
Нижич
55
Литвяков
8
Хасейн
5
Сабино
29
Йованчич
10
Бушман
14
Саулет
10
Имнадзе
91
Бригидо
25
Щебетун
10
7
7
10
70
Яколиш
11
Вака
11
Вака
70
Яколиш
9
Архипов
19
19
9
Архипов
14
Саулет
9
Абзалов
9
Абзалов
14
Саулет
10
Бушман
11
Дрльо
11
Дрльо
10
Бушман
25
Щебетун
15
Себай
15
Себай
25
Щебетун
Остались в запасе
Туран
Кызыл-Жар
24
Динмухаммед Жомарт
ВР
23
Рифат Нурмугамет
ЛВ
23
Берик Шайхов
ЦФ
Главный тренер
Ринат Алюетов
1
Джурахон Бабаханов
ВР
32
Вадим Петров
ВР
35
Владиславс Сорокинс
ЦЗ
8
Рафаил Оспанов
ЦП
7
Тимур Мульдинов
ЛВ
Главный тренер
Али Алиев
Остались в запасе
24
Динмухаммед Жомарт
ВР
23
Рифат Нурмугамет
ЛВ
23
Берик Шайхов
ЦФ
Остались в запасе
1
Джурахон Бабаханов
ВР
32
Вадим Петров
ВР
35
Владиславс Сорокинс
ЦЗ
8
Рафаил Оспанов
ЦП
7
Тимур Мульдинов
ЛВ
Главный тренер
Ринат Алюетов
Главный тренер
Али Алиев
Статистика матча Туран - Кызыл-Жар
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4

Смотреть прямую трансляцию матча «Туран» против «Кызыл-Жара», 21-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 сентября 2024 в 15:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Туран» – «Кызыл-Жар»

«Туран» – «Кызыл-Жар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Казахстан. Премьер-лига Кызыл-Жар Туран
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