22.09.2024, воскресенье, 15:00
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Туран
Туран
3-1-2-3-1
16
Василючек
2
Николич
22
Хомуха
33
Велкоски
8
Дмитриев
10
5
Сатанов
13
Киреенко
24
Чучкич
70
Яколиш
9
Архипов
2-3-1-3-1
12
Довгаль
23
Нижич
55
Литвяков
8
Хасейн
5
Сабино
29
Йованчич
10
Бушман
14
Саулет
10
Имнадзе
91
Бригидо
25
Щебетун
10
7
7
10
70
Яколиш
11
Вака
11
Вака
70
Яколиш
9
Архипов
19
19
9
Архипов
14
Саулет
9
Абзалов
9
Абзалов
14
Саулет
10
Бушман
11
Дрльо
11
Дрльо
10
Бушман
25
Щебетун
15
Себай
15
Себай
25
Щебетун
Остались в запасе
Туран
Кызыл-Жар
24
Динмухаммед Жомарт
ВР
23
Рифат Нурмугамет
ЛВ
23
Берик Шайхов
ЦФ
Главный тренер
Ринат Алюетов
1
Джурахон Бабаханов
ВР
32
Вадим Петров
ВР
35
Владиславс Сорокинс
ЦЗ
8
Рафаил Оспанов
ЦП
7
Тимур Мульдинов
ЛВ
Главный тренер
Али Алиев
Остались в запасе
24
Динмухаммед Жомарт
ВР
23
Рифат Нурмугамет
ЛВ
23
Берик Шайхов
ЦФ
Остались в запасе
1
Джурахон Бабаханов
ВР
32
Вадим Петров
ВР
35
Владиславс Сорокинс
ЦЗ
8
Рафаил Оспанов
ЦП
7
Тимур Мульдинов
ЛВ
Главный тренер
Ринат Алюетов
Главный тренер
Али Алиев
Статистика матча Туран - Кызыл-Жар
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Туран» против «Кызыл-Жара», 21-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 сентября 2024 в 15:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Туран» – «Кызыл-Жар»
- Матч можно посмотреть на канале «Kazsport».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»