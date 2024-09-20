«Ренн» – «Ланс»: прогноз на матч 5-го тура Лиги 1 – 21 сентября 2024

21 сентября 2024 года на стадионе «Роазон Парк» пройдет матч 5-го тура Лиги 1, где «Ренн» примет «Ланс». Оба клуба занимают места в верхней части таблицы и показывают стабильные результаты. Этот матч станет важным сражением для обеих команд.

«Ренн»

«Ренн» идет на 7 месте в Лиге 1 с 6 очками после 4 туров. Команда Жюльена Стефана демонстрирует агрессивную игру в атаке, забив 9 голов в последних 5 матчах. Лидер команды Арно Калимуэндо продолжает радовать болельщиков своими результативными действиями, забив 5 голов в 8 матчах. В то же время оборона «Ренна» нестабильна, и они пропустили 6 голов за тот же период. На домашней арене команда показывает уверенную игру, победив в 3 последних матчах дома.

Последние матчи:

«Ланс»

«Ланс» занимает 4-е место с 8 очками после 4 туров. Команда Вилла Стилла не проигрывает в 7 последних матчах Лиги 1, показывая стабильные результаты. Их ключевой игрок Уэсли Саид забил 2 гола в 6 матчах, и хотя атака не всегда демонстрирует высокую результативность, защита работает надежно. «Ланс» пропустил всего 4 гола в последних 5 матчах и продолжает бороться за высокие позиции в турнире.

Последние матчи:

Личные встречи

В последних встречах между этими командами наблюдается равновесие. «Ланс» и «Ренн» часто играют вничью, хотя «Ланс» выиграл 2 из последних 5 матчей. Важным моментом является то, что обе команды регулярно забивают друг другу, но в последних двух матчах было зафиксировано два ничейных результата.

Последние встречи:

Статистика

«Ренн»:

Забивает в среднем: 1.80 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 9 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов

2 победы, 1 ничья, 2 поражения в последних 5 матчах

«Ланс»:

Забивает в среднем: 1.00 гола за матч

Пропускает в среднем: 0.80 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 5 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 4 гола

2 победы, 2 ничьи, 1 поражение в последних 5 матчах

Прогноз на матч

Ожидается упорная игра с равными шансами на успех. «Ренн» будет стараться использовать свое преимущество на домашнем стадионе, в то время как «Ланс» будет опираться на свою надежную защиту. С учетом текущей формы обеих команд можно ожидать результативную игру с голами от обоих коллективов.

Рекомендации для ставок:

Обе команды забьют – коэффициент 1.70

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85

Ничья – коэффициент 3.20

Рекомендация: Обе команды забьют за коэффициент 1.70.