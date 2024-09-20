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    • «Ренн» – «Ланс»: прогноз на матч 5-го тура Лиги 1 – 21 сентября 2024

    «Ренн» – «Ланс»: прогноз на матч 5-го тура Лиги 1 – 21 сентября 2024

    21 сентября 2024 года на стадионе «Роазон Парк» пройдет матч 5-го тура Лиги 1, где «Ренн» примет «Ланс». Оба клуба занимают места в верхней части таблицы и показывают стабильные результаты. Этот матч станет важным сражением для обеих команд.

    «Ренн»

    «Ренн» идет на 7 месте в Лиге 1 с 6 очками после 4 туров. Команда Жюльена Стефана демонстрирует агрессивную игру в атаке, забив 9 голов в последних 5 матчах. Лидер команды Арно Калимуэндо продолжает радовать болельщиков своими результативными действиями, забив 5 голов в 8 матчах. В то же время оборона «Ренна» нестабильна, и они пропустили 6 голов за тот же период. На домашней арене команда показывает уверенную игру, победив в 3 последних матчах дома.

    Последние матчи:

    «Ланс»

    «Ланс» занимает 4-е место с 8 очками после 4 туров. Команда Вилла Стилла не проигрывает в 7 последних матчах Лиги 1, показывая стабильные результаты. Их ключевой игрок Уэсли Саид забил 2 гола в 6 матчах, и хотя атака не всегда демонстрирует высокую результативность, защита работает надежно. «Ланс» пропустил всего 4 гола в последних 5 матчах и продолжает бороться за высокие позиции в турнире.

    Последние матчи:

    Личные встречи

    В последних встречах между этими командами наблюдается равновесие. «Ланс» и «Ренн» часто играют вничью, хотя «Ланс» выиграл 2 из последних 5 матчей. Важным моментом является то, что обе команды регулярно забивают друг другу, но в последних двух матчах было зафиксировано два ничейных результата.

    Последние встречи:

    • «Ренн» 1:1 «Ланс» (2024)
    • «Ланс» 1:1 «Ренн» (2023)
    • «Ренн» 0:1 «Ланс» (2023)
    • «Ланс» 2:1 «Ренн» (2022)

    Статистика

    «Ренн»:

    • Забивает в среднем: 1.80 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 9 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов
    • 2 победы, 1 ничья, 2 поражения в последних 5 матчах

    «Ланс»:

    • Забивает в среднем: 1.00 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 0.80 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 5 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 4 гола
    • 2 победы, 2 ничьи, 1 поражение в последних 5 матчах

    Прогноз на матч

    Ожидается упорная игра с равными шансами на успех. «Ренн» будет стараться использовать свое преимущество на домашнем стадионе, в то время как «Ланс» будет опираться на свою надежную защиту. С учетом текущей формы обеих команд можно ожидать результативную игру с голами от обоих коллективов.

    Рекомендации для ставок:

    • Обе команды забьют – коэффициент 1.70
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85
    • Ничья – коэффициент 3.20

    Рекомендация: Обе команды забьют за коэффициент 1.70.

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    «Ренн» – «Ланс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2024
    Источник: «Бомбардир»

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    20.09.2024 13:42
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