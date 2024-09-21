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  • «Ренн» – «Ланс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2024

«Ренн» – «Ланс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2024

21 сентября 2024, 18:50
Ренн
21.09.2024, суббота, 20:00
Франция. Лига 1, 5 тур
1 : 1
Завершен
Ланс
24' А. Калимуэндо (П)
90+6' М. Нзола
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ренн
30
Стив Манданда
(К) ВР
3
Адриен Трюффер
ЛЗ
3
Кристофер Ву
ЦЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
33
Ханс Хатебур
ПЗ
36
Алиду Сейду
ПЗ
7
Батист Сантамария
ОП
5
Азор Матусива
ОП
11
Альберт Гренбек
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
15
Арно Калимуэндо
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Ланс
30
Брис Самба
(К) ВР
13
Джоаннер Чавес
ЛЗ
45
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
2
Факундо Медина
ЦЗ
24
Жонатан Гради
ЦЗ
95
Пшемыслав Франковски
ЛВ
21
Анасс Зарури
ЛВ
17
Анди Диуф
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
9
Реми Лабе Ласкари
ЦФ
7
Флориан Сотока
ЦФ
Главный тренер
Уилл Стилл
Ренн
93
Готье Гайо
ВР
18
Махамаду Нагида
ЛЗ
5
Лео Эстигард
ЦЗ
30
Микаил Файе
ЦЗ
8
Науиру Ахамада
ЦП
8
Джордан Джеймс
ЦП
6
Джауи Сиссе
ЦП
9
Амин Гуири
ЦФ
19
Хенрик Мейстер
ЦФ
Ланс
12
Эрве Коффи
ВР
20
Дейвер Машадо
ЛЗ
5
Маланг Сарр
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
8
Hamzat Ojediran
ЦП
21
Нил Эль-Айнауи
ЦП
10
Анжело Фульини
ЦП
22
Уэсли Саид
ЦФ
18
М'Бала Нзола
ЦФ
3-4-1-1-1
30
Манданда
22
Ассиньон
33
Хатебур
3
Ву
3
Трюффер
7
Сантамария
5
Матусива
36
Сейду
11
Гренбек
10
Бляс
15
Калимуэндо
4-1-3-2
30
Самба
45
Хусанов
2
Медина
24
Гради
13
Чавес
17
Диуф
95
Франковски
28
Томассон
21
Зарури
7
Сотока
9
Лабе Ласкари
36
Сейду
5
Эстигард
5
Эстигард
36
Сейду
10
Бляс
8
Джеймс
8
Джеймс
10
Бляс
11
Гренбек
9
Гуири
9
Гуири
11
Гренбек
15
Калимуэндо
19
Мейстер
19
Мейстер
15
Калимуэндо
13
Чавес
20
Машадо
20
Машадо
13
Чавес
7
Сотока
8
8
7
Сотока
21
Зарури
10
Фульини
10
Фульини
21
Зарури
28
Томассон
22
Саид
22
Саид
28
Томассон
9
Лабе Ласкари
18
Нзола
18
Нзола
9
Лабе Ласкари
Остались в запасе
Ренн
Ланс
93
Готье Гайо
ВР
18
Махамаду Нагида
ЛЗ
30
Микаил Файе
ЦЗ
8
Науиру Ахамада
ЦП
6
Джауи Сиссе
ЦП
Главный тренер
Жульен Стефан
12
Эрве Коффи
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
21
Нил Эль-Айнауи
ЦП
Главный тренер
Уилл Стилл
Остались в запасе
93
Готье Гайо
ВР
18
Махамаду Нагида
ЛЗ
30
Микаил Файе
ЦЗ
8
Науиру Ахамада
ЦП
6
Джауи Сиссе
ЦП
Остались в запасе
12
Эрве Коффи
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
21
Нил Эль-Айнауи
ЦП
Главный тренер
Жульен Стефан
Главный тренер
Уилл Стилл
Статистика матча Ренн - Ланс
2
4
Всего ударов по воротам
11
10
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
4
3
Нарушения
16
20
Офсайды
1
3
Количество передач
336
494
Сейвы
1
5
Точность передач %
68
77
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
7
5
Удары из-за пределов штрафной
4
5
xG (ожидаемые голы)
1.38
0.52

Смотреть прямую трансляцию матча «Ренн» против «Ланса», 5-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 сентября 2024 в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ренн» – «Ланс»

«Ренн» – «Ланс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Ланс Ренн
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