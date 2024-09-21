21.09.2024, суббота, 20:00
Франция. Лига 1, 5 тур
Франция. Лига 1, 5 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Ренн
Ренн
3-4-1-1-1
30
Манданда
22
Ассиньон
33
Хатебур
3
Ву
3
Трюффер
7
Сантамария
5
Матусива
36
Сейду
11
Гренбек
10
Бляс
15
Калимуэндо
4-1-3-2
30
Самба
45
Хусанов
2
Медина
24
Гради
13
Чавес
17
Диуф
95
Франковски
28
Томассон
21
Зарури
7
Сотока
9
Лабе Ласкари
36
Сейду
5
Эстигард
5
Эстигард
36
Сейду
10
Бляс
8
Джеймс
8
Джеймс
10
Бляс
11
Гренбек
9
Гуири
9
Гуири
11
Гренбек
15
Калимуэндо
19
Мейстер
19
Мейстер
15
Калимуэндо
13
Чавес
20
Машадо
20
Машадо
13
Чавес
7
Сотока
8
8
7
Сотока
21
Зарури
10
Фульини
10
Фульини
21
Зарури
28
Томассон
22
Саид
22
Саид
28
Томассон
9
Лабе Ласкари
18
Нзола
18
Нзола
9
Лабе Ласкари
Остались в запасе
Ренн
Ланс
93
Готье Гайо
ВР
18
Махамаду Нагида
ЛЗ
30
Микаил Файе
ЦЗ
8
Науиру Ахамада
ЦП
6
Джауи Сиссе
ЦП
Главный тренер
Жульен Стефан
12
Эрве Коффи
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
21
Нил Эль-Айнауи
ЦП
Главный тренер
Уилл Стилл
Остались в запасе
93
Готье Гайо
ВР
18
Махамаду Нагида
ЛЗ
30
Микаил Файе
ЦЗ
8
Науиру Ахамада
ЦП
6
Джауи Сиссе
ЦП
Остались в запасе
12
Эрве Коффи
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
21
Нил Эль-Айнауи
ЦП
Главный тренер
Жульен Стефан
Главный тренер
Уилл Стилл
Статистика матча Ренн - Ланс
2
4
Всего ударов по воротам
11
10
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
4
3
Нарушения
16
20
Офсайды
1
3
Количество передач
336
494
Сейвы
1
5
Точность передач %
68
77
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
7
5
Удары из-за пределов штрафной
4
5
xG (ожидаемые голы)
1.38
0.52
Смотреть прямую трансляцию матча «Ренн» против «Ланса», 5-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 сентября 2024 в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ренн» – «Ланс»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»