«Витебск» – «Динамо» Минск: прогноз на матч 22-го тура Высшей лиги – 20 сентября 2024

20 сентября 2024 года на стадионе ЦСК «Витебский» состоится матч Высшей лиги Беларуси между «Витебском» и «Динамо» Минск. Обе команды находятся в разных частях турнирной таблицы, и предстоящее противостояние обещает быть напряжeнным.

«Витебск»

«Витебск» в этом сезоне испытывает сложности и занимает 7-е место в турнирной таблице, набрав 29 очков за 21 тур. Команда проиграла в последних трех матчах, что подрывает еe уверенность перед встречей с сильным соперником. Тем не менее, стоит отметить, что «Витебск» стабильно забивает в 4 последних матчах.

Последние матчи:

«Динамо» Минск

«Динамо» Минск занимает 3-е место с 41 очком после 17 туров. Команда находится в отличной форме, побеждая в последних 7 матчах в Высшей лиге и не пропуская в последних 4 играх. Несмотря на неудачи в Лиге Европы, в рамках чемпионата команда показывает уверенную игру и сильную оборону.

Последние матчи:

«Динамо» Минск 2:0 «Днепр» Могилев

«Динамо» Минск 2:0 «Гомель»

«Андерлехт» 1:0 «Динамо» Минск

«Динамо» Минск 0:1 «Андерлехт»

«Линкольн» 2:1 «Динамо» Минск

Личные встречи

Очные встречи показывают равенство сил в предыдущих играх. В последней встрече команды сыграли вничью 1:1, что говорит о возможной равной борьбе и на этот раз.

Последние встречи:

«Динамо» Минск 1:1 «Витебск» (2024)

«Динамо» Минск 1:2 «Витебск» (2024, товарищеский матч)

«Витебск» 0:0 «Динамо» Минск (2022)

«Динамо» Минск 2:1 «Витебск» (2022)

Статистика

«Витебск»:

Забивает в среднем: 0.40 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.00 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 2 гола

Пропущено в последних 5 матчах: 5 голов

1 победа, 3 поражения, 1 ничья в последних 5 матчах

«Динамо» Минск:

Забивает в среднем: 1.00 гола за матч

Пропускает в среднем: 0.80 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 5 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 4 гола

4 победы, 1 поражение в последних 5 матчах

Прогноз на матч

«Динамо» Минск выглядит явным фаворитом встречи, учитывая их форму и стабильность в обороне. «Витебск» же находится в сложной ситуации с серией поражений, что снижает их шансы на успех в этой игре.

Рекомендации для ставок:

Победа «Динамо» Минск – коэффициент 1.55

Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.80

Обе забьют – Нет – коэффициент 1.90

Рекомендация: Победа «Динамо» Минск за коэффициент 1.55.