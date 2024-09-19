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    • «Витебск» – «Динамо» Минск: прогноз на матч 22-го тура Высшей лиги – 20 сентября 2024

    «Витебск» – «Динамо» Минск: прогноз на матч 22-го тура Высшей лиги – 20 сентября 2024

    20 сентября 2024 года на стадионе ЦСК «Витебский» состоится матч Высшей лиги Беларуси между «Витебском» и «Динамо» Минск. Обе команды находятся в разных частях турнирной таблицы, и предстоящее противостояние обещает быть напряжeнным.

    «Витебск»

    «Витебск» в этом сезоне испытывает сложности и занимает 7-е место в турнирной таблице, набрав 29 очков за 21 тур. Команда проиграла в последних трех матчах, что подрывает еe уверенность перед встречей с сильным соперником. Тем не менее, стоит отметить, что «Витебск» стабильно забивает в 4 последних матчах.

    Последние матчи:

    «Динамо» Минск

    «Динамо» Минск занимает 3-е место с 41 очком после 17 туров. Команда находится в отличной форме, побеждая в последних 7 матчах в Высшей лиге и не пропуская в последних 4 играх. Несмотря на неудачи в Лиге Европы, в рамках чемпионата команда показывает уверенную игру и сильную оборону.

    Последние матчи:

    Личные встречи

    Очные встречи показывают равенство сил в предыдущих играх. В последней встрече команды сыграли вничью 1:1, что говорит о возможной равной борьбе и на этот раз.

    Последние встречи:

    • «Динамо» Минск 1:1 «Витебск» (2024)
    • «Динамо» Минск 1:2 «Витебск» (2024, товарищеский матч)
    • «Витебск» 0:0 «Динамо» Минск (2022)
    • «Динамо» Минск 2:1 «Витебск» (2022)

    Статистика

    «Витебск»:

    • Забивает в среднем: 0.40 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.00 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 2 гола
    • Пропущено в последних 5 матчах: 5 голов
    • 1 победа, 3 поражения, 1 ничья в последних 5 матчах

    «Динамо» Минск:

    • Забивает в среднем: 1.00 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 0.80 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 5 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 4 гола
    • 4 победы, 1 поражение в последних 5 матчах

    Прогноз на матч

    «Динамо» Минск выглядит явным фаворитом встречи, учитывая их форму и стабильность в обороне. «Витебск» же находится в сложной ситуации с серией поражений, что снижает их шансы на успех в этой игре.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Динамо» Минск – коэффициент 1.55
    • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.80
    • Обе забьют – Нет – коэффициент 1.90

    Рекомендация: Победа «Динамо» Минск за коэффициент 1.55.

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    «Витебск» – «Динамо» Минск: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 сентября 2024
    Источник: «Бомбардир»

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    19.09.2024 11:43
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