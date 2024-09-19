«Витебск» – «Динамо» Минск: прогноз на матч 22-го тура Высшей лиги – 20 сентября 2024

20 сентября 2024 года на стадионе ЦСК «Витебский» состоится матч Высшей лиги Беларуси между «Витебском» и «Динамо» Минск. Обе команды находятся в разных частях турнирной таблицы, и предстоящее противостояние обещает быть напряжeнным.
«Витебск»
«Витебск» в этом сезоне испытывает сложности и занимает 7-е место в турнирной таблице, набрав 29 очков за 21 тур. Команда проиграла в последних трех матчах, что подрывает еe уверенность перед встречей с сильным соперником. Тем не менее, стоит отметить, что «Витебск» стабильно забивает в 4 последних матчах.
Последние матчи:
- «БАТЭ» 1:0 «Витебск»
- «Витебск» 0:1 «Неман»
- «Слуцк» 2:0 «Витебск»
- «Витебск» 0:0 «Арсенал» Дзержинск
- «Славия» Мозырь 1:2 «Витебск»
«Динамо» Минск
«Динамо» Минск занимает 3-е место с 41 очком после 17 туров. Команда находится в отличной форме, побеждая в последних 7 матчах в Высшей лиге и не пропуская в последних 4 играх. Несмотря на неудачи в Лиге Европы, в рамках чемпионата команда показывает уверенную игру и сильную оборону.
Последние матчи:
- «Динамо» Минск 2:0 «Днепр» Могилев
- «Динамо» Минск 2:0 «Гомель»
- «Андерлехт» 1:0 «Динамо» Минск
- «Динамо» Минск 0:1 «Андерлехт»
- «Линкольн» 2:1 «Динамо» Минск
Личные встречи
Очные встречи показывают равенство сил в предыдущих играх. В последней встрече команды сыграли вничью 1:1, что говорит о возможной равной борьбе и на этот раз.
Последние встречи:
- «Динамо» Минск 1:1 «Витебск» (2024)
- «Динамо» Минск 1:2 «Витебск» (2024, товарищеский матч)
- «Витебск» 0:0 «Динамо» Минск (2022)
- «Динамо» Минск 2:1 «Витебск» (2022)
Статистика
«Витебск»:
- Забивает в среднем: 0.40 гола за матч
- Пропускает в среднем: 1.00 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 2 гола
- Пропущено в последних 5 матчах: 5 голов
- 1 победа, 3 поражения, 1 ничья в последних 5 матчах
«Динамо» Минск:
- Забивает в среднем: 1.00 гола за матч
- Пропускает в среднем: 0.80 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 5 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 4 гола
- 4 победы, 1 поражение в последних 5 матчах
Прогноз на матч
«Динамо» Минск выглядит явным фаворитом встречи, учитывая их форму и стабильность в обороне. «Витебск» же находится в сложной ситуации с серией поражений, что снижает их шансы на успех в этой игре.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Динамо» Минск – коэффициент 1.55
- Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.80
- Обе забьют – Нет – коэффициент 1.90
Рекомендация: Победа «Динамо» Минск за коэффициент 1.55.