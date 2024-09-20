20.09.2024, пятница, 20:00
Беларусь. Высшая лига, 22 тур
Беларусь. Высшая лига, 22 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Витебск
Витебск
4-1-2-1-2
12
Харитонов
23
Наумов
24
Маглуар
22
Егоров
4
Скитов
30
Башилов
22
Скибский
20
Краснов
55
Гирс
10
Варданян
9
Теверов
3-4-1-2
21
Лапоухов
66
Политевич
20
Сачивко
4
Гаврилович
32
Пигас
25
Куликов
8
Селява
5
Рай
20
Школик
29
Альфред
10
Хващинский
20
Краснов
17
Новых
17
Новых
20
Краснов
10
Варданян
7
Лисовский
7
Лисовский
10
Варданян
9
Теверов
14
Червяков
14
Червяков
9
Теверов
20
Сачивко
98
Подстрелов
98
Подстрелов
20
Сачивко
10
Хващинский
23
Мельниченко
23
Мельниченко
10
Хващинский
Остались в запасе
Витебск
Динамо Мн
77
Дмитрий Гущенко
ВР
8
Ян Мосесов
ЛЗ
2
Евгений Гулецкий
ЛЗ
43
Javokhir Utamurodov
ЦЗ
26
Вадим Ткаченко
ОП
37
Mark Krasnov
ЦФ
19
Никита Вехтев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ясинский
13
Иван Шимакович
ВР
49
Артем Каратай
ВР
3
Джозеф Окоро
ЦП
10
Глеб Жердев
ЛВ
19
Педро Игор
ЛВ
8
Максим Будько
ЦФ
7
Раймонд Адеола
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Остались в запасе
77
Дмитрий Гущенко
ВР
8
Ян Мосесов
ЛЗ
2
Евгений Гулецкий
ЛЗ
43
Javokhir Utamurodov
ЦЗ
26
Вадим Ткаченко
ОП
37
Mark Krasnov
ЦФ
19
Никита Вехтев
ЦФ
Остались в запасе
13
Иван Шимакович
ВР
49
Артем Каратай
ВР
3
Джозеф Окоро
ЦП
10
Глеб Жердев
ЛВ
19
Педро Игор
ЛВ
8
Максим Будько
ЦФ
7
Раймонд Адеола
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ясинский
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Статистика матча Витебск - Динамо Мн
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Витебск» против «Динамо», 22-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 сентября 2024 в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Витебск» – «Динамо»
- Матч можно посмотреть на канале «Беларусь 5».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»