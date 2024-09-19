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    • «Алавес» – «Севилья»: прогноз на матч 6-го тура Ла Лиги – 20 сентября 2024

    «Алавес» – «Севилья»: прогноз на матч 6-го тура Ла Лиги – 20 сентября 2024

    20 сентября 2024 года на стадионе «Мендисорроса» состоится матч 6-го тура Ла Лиги Испании, в котором «Алавес» примет «Севилью». Обе команды подходят к игре с разными результатами и настроениями, что делает противостояние особенно интересным.

    «Алавес»

    «Алавес» демонстрирует неплохие результаты в этом сезоне. После 5 туров команда набрала 7 очков и занимает 9 место в таблице. Подопечные тренера продолжают забивать в каждом матче, и это одна из главных сильных сторон команды. Лучший бомбардир – Тони Мартинес, который уже успел забить 2 гола в 3 матчах. Однако оборона нуждается в улучшении, ведь в последних 5 играх «Алавес» пропустил 6 голов.

    Последние матчи «Алавеса»:

    «Севилья»

    «Севилья» начала сезон не самым лучшим образом, набрав всего 5 очков после 5 туров и занимая 14 место в таблице. Команда испытывает сложности в атаке, забив всего 4 гола за 5 матчей. Лучший бомбардир команды – Хесус Навас с 1 голом. Кроме того, «Севилья» не может выиграть в гостевых матчах, что делает предстоящую встречу с «Алавесом» весьма сложной.

    Последние матчи «Севильи»:

    Личные встречи

    Исторически, матчи между этими командами проходят в упорной борьбе. «Алавес» сумел выиграть две последние встречи в рамках Ла Лиги, что придаeт команде уверенность перед предстоящим матчем.

    Последние встречи:

    • Примера. 12.01.2024: «Севилья» 2:3 «Алавес»
    • Примера. 21.08.2023: «Алавес» 4:3 «Севилья»
    • Кубок. 17.01.2023: «Алавес» 0:1 «Севилья»
    • Примера. 04.03.2022: «Алавес» 0:0 «Севилья»
    • Примера. 20.11.2021: «Севилья» 2:2 «Алавес»

    Статистика

    «Алавес»:

    • Забивает в среднем: 1.40 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 7 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов

    «Севилья»:

    • Забивает в среднем: 0.80 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 4 гола
    • Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов

    Прогноз на матч

    «Алавес» выглядит предпочтительнее перед этим матчем, особенно с учeтом их стабильных результатов на домашней арене. «Севилья» продолжает испытывать трудности в гостевых матчах, что снижает их шансы на успех в этом противостоянии.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Алавеса» с форой (0) – коэффициент 2.10
    • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.85
    • Обе забьют – Нет – коэффициент 1.90

    Рекомендация: Победа «Алавеса» с форой (0) за коэффициент 2.10.

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    «Алавес» – «Севилья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 сентября 2024
    Источник: «Бомбардир»

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    19.09.2024 10:50
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