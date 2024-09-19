«Алавес» – «Севилья»: прогноз на матч 6-го тура Ла Лиги – 20 сентября 2024

20 сентября 2024 года на стадионе «Мендисорроса» состоится матч 6-го тура Ла Лиги Испании, в котором «Алавес» примет «Севилью». Обе команды подходят к игре с разными результатами и настроениями, что делает противостояние особенно интересным.

«Алавес»

«Алавес» демонстрирует неплохие результаты в этом сезоне. После 5 туров команда набрала 7 очков и занимает 9 место в таблице. Подопечные тренера продолжают забивать в каждом матче, и это одна из главных сильных сторон команды. Лучший бомбардир – Тони Мартинес, который уже успел забить 2 гола в 3 матчах. Однако оборона нуждается в улучшении, ведь в последних 5 играх «Алавес» пропустил 6 голов.

Последние матчи «Алавеса»:

«Севилья»

«Севилья» начала сезон не самым лучшим образом, набрав всего 5 очков после 5 туров и занимая 14 место в таблице. Команда испытывает сложности в атаке, забив всего 4 гола за 5 матчей. Лучший бомбардир команды – Хесус Навас с 1 голом. Кроме того, «Севилья» не может выиграть в гостевых матчах, что делает предстоящую встречу с «Алавесом» весьма сложной.

Последние матчи «Севильи»:

Личные встречи

Исторически, матчи между этими командами проходят в упорной борьбе. «Алавес» сумел выиграть две последние встречи в рамках Ла Лиги, что придаeт команде уверенность перед предстоящим матчем.

Последние встречи:

Примера. 12.01.2024: «Севилья» 2:3 «Алавес»

Примера. 21.08.2023: «Алавес» 4:3 «Севилья»

Кубок. 17.01.2023: «Алавес» 0:1 «Севилья»

Примера. 04.03.2022: «Алавес» 0:0 «Севилья»

Примера. 20.11.2021: «Севилья» 2:2 «Алавес»

Статистика

«Алавес»:

Забивает в среднем: 1.40 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 7 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов

«Севилья»:

Забивает в среднем: 0.80 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 4 гола

Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов

Прогноз на матч

«Алавес» выглядит предпочтительнее перед этим матчем, особенно с учeтом их стабильных результатов на домашней арене. «Севилья» продолжает испытывать трудности в гостевых матчах, что снижает их шансы на успех в этом противостоянии.

Рекомендации для ставок:

Победа «Алавеса» с форой (0) – коэффициент 2.10

Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.85

Обе забьют – Нет – коэффициент 1.90

Рекомендация: Победа «Алавеса» с форой (0) за коэффициент 2.10.