«Алавес» – «Севилья»: прогноз на матч 6-го тура Ла Лиги – 20 сентября 2024

20 сентября 2024 года на стадионе «Мендисорроса» состоится матч 6-го тура Ла Лиги Испании, в котором «Алавес» примет «Севилью». Обе команды подходят к игре с разными результатами и настроениями, что делает противостояние особенно интересным.
«Алавес»
«Алавес» демонстрирует неплохие результаты в этом сезоне. После 5 туров команда набрала 7 очков и занимает 9 место в таблице. Подопечные тренера продолжают забивать в каждом матче, и это одна из главных сильных сторон команды. Лучший бомбардир – Тони Мартинес, который уже успел забить 2 гола в 3 матчах. Однако оборона нуждается в улучшении, ведь в последних 5 играх «Алавес» пропустил 6 голов.
Последние матчи «Алавеса»:
- Примера. 14.09.2024: «Эспаньол» 3:2 «Алавес»
- Примера. 01.09.2024: «Алавес» 2:0 «Лас-Пальмас»
- Примера. 28.08.2024: «Реал Сосьедад» 1:2 «Алавес»
- Примера. 25.08.2024: «Алавес» 0:0 «Бетис»
- Примера. 16.08.2024: «Сельта» 2:1 «Алавес»
«Севилья»
«Севилья» начала сезон не самым лучшим образом, набрав всего 5 очков после 5 туров и занимая 14 место в таблице. Команда испытывает сложности в атаке, забив всего 4 гола за 5 матчей. Лучший бомбардир команды – Хесус Навас с 1 голом. Кроме того, «Севилья» не может выиграть в гостевых матчах, что делает предстоящую встречу с «Алавесом» весьма сложной.
Последние матчи «Севильи»:
- Примера. 14.09.2024: «Севилья» 1:0 «Хетафе»
- Примера. 01.09.2024: «Севилья» 0:2 «Жирона»
- Примера. 27.08.2024: «Мальорка» 0:0 «Севилья»
- Примера. 23.08.2024: «Севилья» 1:2 «Вильярреал»
- Примера. 16.08.2024: «Лас-Пальмас» 2:2 «Севилья»
Личные встречи
Исторически, матчи между этими командами проходят в упорной борьбе. «Алавес» сумел выиграть две последние встречи в рамках Ла Лиги, что придаeт команде уверенность перед предстоящим матчем.
Последние встречи:
- Примера. 12.01.2024: «Севилья» 2:3 «Алавес»
- Примера. 21.08.2023: «Алавес» 4:3 «Севилья»
- Кубок. 17.01.2023: «Алавес» 0:1 «Севилья»
- Примера. 04.03.2022: «Алавес» 0:0 «Севилья»
- Примера. 20.11.2021: «Севилья» 2:2 «Алавес»
Статистика
«Алавес»:
- Забивает в среднем: 1.40 гола за матч
- Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 7 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов
«Севилья»:
- Забивает в среднем: 0.80 гола за матч
- Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 4 гола
- Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов
Прогноз на матч
«Алавес» выглядит предпочтительнее перед этим матчем, особенно с учeтом их стабильных результатов на домашней арене. «Севилья» продолжает испытывать трудности в гостевых матчах, что снижает их шансы на успех в этом противостоянии.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Алавеса» с форой (0) – коэффициент 2.10
- Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.85
- Обе забьют – Нет – коэффициент 1.90
Рекомендация: Победа «Алавеса» с форой (0) за коэффициент 2.10.