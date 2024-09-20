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  • «Алавес» – «Севилья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 сентября 2024

«Алавес» – «Севилья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 сентября 2024

20 сентября 2024, 20:50
Алавес
20.09.2024, пятница, 22:00
Испания. Примера, 6 тур
2 : 1
Завершен
Севилья
17' К. Висенте 60' К. Мартин
83' Д. Лукебакио
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
3
Мануэль Санчес
ЛЗ
5
Абдель Абкар
ЦЗ
15
Александар Седлар
ЦЗ
14
Науэль Теналья
ПЗ
6
Андер Гевара
(К) ЦП
19
Хоан Хордан
ЦП
7
Карлос Висенте
ПВ
19
Стоичков
ЦФ
77
Карлос Мартин
ЦФ
11
Тони Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Севилья
1
Эрьян Нюланд
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
4
Кике Салас
ЦЗ
22
Хосе Анхель Кармона
ПЗ
6
Люсьен Агум
ОП
97
Джибриль Соу
ЦП
8
Сауль Ньигес
(К) ЦП
11
Доди Лукебакио
ПВ
16
Исаак Ромеро
ЦФ
10
Пеке Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Хавьер Гарсия Пимента
Алавес
13
Адриан Родригес
ВР
24
Мусса Диарра
ЛЗ
15
Сантьяго Моуриньо
ЦЗ
17
Томас Конечны
ЛВ
21
Абде Реббах
ЛВ
23
Карлос Бенавидес
ОП
18
Хон Гуриди
ЦП
8
Антонио Бланко
ЦП
15
Лука Ромеро
АП
12
Уго Новоа
ПВ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
19
Кике
ЦФ
Севилья
25
Альваро Фернандес
ВР
1
Альберто Флорес
ВР
4
Валентин Барко
ЛЗ
5
Лоик Баде
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
21
Чидера Эджуке
ЛВ
8
Неманья Гудель
ЦП
24
Педро Ортис
ЦП
30
Alberto Collado
ЦП
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
10
Сусо
ПВ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
4-2-1-3
1
Сивера
3
Санчес
5
Абкар
15
Седлар
14
Теналья
6
Гевара
19
Хордан
7
Висенте
11
Мартинес
77
Мартин
19
Стоичков
4-1-2-1-2
1
Нюланд
22
Кармона
23
Ньянзу
4
Салас
17
Педроса
6
Агум
97
Соу
8
Ньигес
11
Лукебакио
10
Фернандес
16
Ромеро
19
Хордан
15
Моуриньо
15
Моуриньо
19
Хордан
19
Стоичков
18
Гуриди
18
Гуриди
19
Стоичков
6
Гевара
8
Бланко
8
Бланко
6
Гевара
77
Мартин
21
Реббах
21
Реббах
77
Мартин
11
Мартинес
19
Кике
19
Кике
11
Мартинес
17
Педроса
4
Барко
4
Барко
17
Педроса
23
Ньянзу
5
Баде
5
Баде
23
Ньянзу
97
Соу
8
Гудель
8
Гудель
97
Соу
6
Агум
21
Эджуке
21
Эджуке
6
Агум
16
Ромеро
17
Ихеначо
17
Ихеначо
16
Ромеро
Остались в запасе
Алавес
Севилья
13
Адриан Родригес
ВР
24
Мусса Диарра
ЛЗ
23
Карлос Бенавидес
ОП
15
Лука Ромеро
АП
17
Томас Конечны
ЛВ
12
Уго Новоа
ПВ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
25
Альваро Фернандес
ВР
1
Альберто Флорес
ВР
16
Хесус Навас
ПЗ
24
Педро Ортис
ЦП
30
Alberto Collado
ЦП
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
10
Сусо
ПВ
Главный тренер
Франсиско Хавьер Гарсия Пимента
Остались в запасе
13
Адриан Родригес
ВР
24
Мусса Диарра
ЛЗ
23
Карлос Бенавидес
ОП
15
Лука Ромеро
АП
17
Томас Конечны
ЛВ
12
Уго Новоа
ПВ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
Остались в запасе
25
Альваро Фернандес
ВР
1
Альберто Флорес
ВР
16
Хесус Навас
ПЗ
24
Педро Ортис
ЦП
30
Alberto Collado
ЦП
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
10
Сусо
ПВ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Главный тренер
Франсиско Хавьер Гарсия Пимента
Статистика матча Алавес - Севилья
1
4
Всего ударов по воротам
10
8
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
3
5
Нарушения
11
16
Офсайды
1
2
Количество передач
264
503
Сейвы
1
2
Точность передач %
61
84
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
7
4
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
0.99
0.36

Смотреть прямую трансляцию матча «Алавес» против «Севильи», 6-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 сентября 2024 в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Алавес»«Севилья»

«Алавес» – «Севилья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Севилья Алавес
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