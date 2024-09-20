20.09.2024, пятница, 22:00
Испания. Примера, 6 тур
Испания. Примера, 6 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Алавес
Алавес
4-2-1-3
1
Сивера
3
Санчес
5
Абкар
15
Седлар
14
Теналья
6
Гевара
19
Хордан
7
Висенте
11
Мартинес
77
Мартин
19
Стоичков
4-1-2-1-2
1
Нюланд
22
Кармона
23
Ньянзу
4
Салас
17
Педроса
6
Агум
97
Соу
8
Ньигес
11
Лукебакио
10
Фернандес
16
Ромеро
19
Хордан
15
Моуриньо
15
Моуриньо
19
Хордан
19
Стоичков
18
Гуриди
18
Гуриди
19
Стоичков
6
Гевара
8
Бланко
8
Бланко
6
Гевара
77
Мартин
21
Реббах
21
Реббах
77
Мартин
11
Мартинес
19
Кике
19
Кике
11
Мартинес
17
Педроса
4
Барко
4
Барко
17
Педроса
23
Ньянзу
5
Баде
5
Баде
23
Ньянзу
97
Соу
8
Гудель
8
Гудель
97
Соу
6
Агум
21
Эджуке
21
Эджуке
6
Агум
16
Ромеро
17
Ихеначо
17
Ихеначо
16
Ромеро
Остались в запасе
Алавес
Севилья
13
Адриан Родригес
ВР
24
Мусса Диарра
ЛЗ
23
Карлос Бенавидес
ОП
15
Лука Ромеро
АП
17
Томас Конечны
ЛВ
12
Уго Новоа
ПВ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
25
Альваро Фернандес
ВР
1
Альберто Флорес
ВР
16
Хесус Навас
ПЗ
24
Педро Ортис
ЦП
30
Alberto Collado
ЦП
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
10
Сусо
ПВ
Главный тренер
Франсиско Хавьер Гарсия Пимента
Остались в запасе
13
Адриан Родригес
ВР
24
Мусса Диарра
ЛЗ
23
Карлос Бенавидес
ОП
15
Лука Ромеро
АП
17
Томас Конечны
ЛВ
12
Уго Новоа
ПВ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
Остались в запасе
25
Альваро Фернандес
ВР
1
Альберто Флорес
ВР
16
Хесус Навас
ПЗ
24
Педро Ортис
ЦП
30
Alberto Collado
ЦП
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
10
Сусо
ПВ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Главный тренер
Франсиско Хавьер Гарсия Пимента
Статистика матча Алавес - Севилья
1
4
Всего ударов по воротам
10
8
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
3
5
Нарушения
11
16
Офсайды
1
2
Количество передач
264
503
Сейвы
1
2
Точность передач %
61
84
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
7
4
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
0.99
0.36
Смотреть прямую трансляцию матча «Алавес» против «Севильи», 6-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 сентября 2024 в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Алавес» – «Севилья»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»