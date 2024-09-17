В среду, 18 сентября, в 4-м туре Кубка России сыграют ЦСКА и «Краснодар». Игра состоится в Москве, начало – в 19:00 (мск).
ЦСКА
Команда Марко Николича набрала 5 очков и занимает 2-е место в группе C. ЦСКА добыл 1 победу в основное время, 1 – в серии пенальти и потерпел 1 поражение, разница мячей – 3:2.
Последние результаты ЦСКА:
- 14.09.24 ЦСКА – «Зенит» – 0:1 РПЛ;
- 31.08.24 «Химки» – ЦСКА – 0:2 РПЛ;
- 27.08.24 «Ахмат» – ЦСКА – 0:2 Кубок России.
«Краснодар»
«Краснодар» набрал 9 очков и возглавляет группу C. Подопечные Мурада Мусаева добыли 3 победы с одинаковым счетом 1:0.
Предыдущие результаты «Краснодара»:
- 14.09.24 «Краснодар» – «Ростов» – 2:0 РПЛ;
- 01.09.24 «Локомотив» – «Краснодар» – 0:3 РПЛ;
- 28.08.24 «Пари НН» – «Краснодар» – 0:1 Кубок России.
Очные встречи
- 10.08.24 «Краснодар» – ЦСКА – 2:1 РПЛ;
- 31.07.24 «Краснодар» – ЦСКА – 1:0 Кубок России;
- 10.12.23 «Краснодар» – ЦСКА – 1:0 РПЛ;
- 29.10.23 ЦСКА – «Краснодар» – 1:0 РПЛ;
- 11.06.23 «Краснодар» – ЦСКА – 1:1 (пен. 5:6) Кубок России.
Прогноз на матч ЦСКА – «Краснодар»
«Краснодар» ни разу не пропустил в 3 матчах Кубка. Оба соперника забили по 3 гола за 3 тура – не самая выдающаяся результативность. От предстоящего поединка обилия голов не ждем, прогноз – ТМ (2,5) с коэффициентом 1.85.