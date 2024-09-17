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    • ЦСКА – «Краснодар»: прогноз на матч Кубка России, 18 сентября

    ЦСКА – «Краснодар»: прогноз на матч Кубка России, 18 сентября

    В среду, 18 сентября, в 4-м туре Кубка России сыграют ЦСКА и «Краснодар». Игра состоится в Москве, начало – в 19:00 (мск).

    ЦСКА

    Команда Марко Николича набрала 5 очков и занимает 2-е место в группе C. ЦСКА добыл 1 победу в основное время, 1 – в серии пенальти и потерпел 1 поражение, разница мячей – 3:2.

    Последние результаты ЦСКА:

    «Краснодар»

    «Краснодар» набрал 9 очков и возглавляет группу C. Подопечные Мурада Мусаева добыли 3 победы с одинаковым счетом 1:0.

    Предыдущие результаты «Краснодара»:

    Очные встречи

    • 10.08.24 «Краснодар» – ЦСКА – 2:1 РПЛ;
    • 31.07.24 «Краснодар» – ЦСКА – 1:0 Кубок России;
    • 10.12.23 «Краснодар» – ЦСКА – 1:0 РПЛ;
    • 29.10.23 ЦСКА – «Краснодар» – 1:0 РПЛ;
    • 11.06.23 «Краснодар» – ЦСКА – 1:1 (пен. 5:6) Кубок России.

    Прогноз на матч ЦСКА – «Краснодар»

    «Краснодар» ни разу не пропустил в 3 матчах Кубка. Оба соперника забили по 3 гола за 3 тура – не самая выдающаяся результативность. От предстоящего поединка обилия голов не ждем, прогноз – ТМ (2,5) с коэффициентом 1.85.

    Источник: «Бомбардир»

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    17.09.2024 11:03
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    Комментарии (1)
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    Январь 59
    1726562839
    В случае победы быков, Краснодар однозначно выходит с первого места. Поэтому они попытаются одержать победу. Тем более что уже вернулись и вполне отдохнули Кордоба, Оласса и Костаньо, а следующая игра с не самым сильным соперником. Ничейка закончится пенальти и поэтому шансов забить Акинфееву больше чем забьют коняшки очень мало. А такой расклад 7 против 10 очков не самый комфортный. Поэтому Краснодар будет стараться решить вопросы именно в этой игре. И одного мяча будет крайне мало, потому как армейцы гол могут забить при малейшей ошибке быков.Я бы поставил 2.5 больше.
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