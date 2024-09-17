В среду, 18 сентября, в 4-м туре Кубка России сыграют ЦСКА и «Краснодар». Игра состоится в Москве, начало – в 19:00 (мск).

ЦСКА

Команда Марко Николича набрала 5 очков и занимает 2-е место в группе C. ЦСКА добыл 1 победу в основное время, 1 – в серии пенальти и потерпел 1 поражение, разница мячей – 3:2.

Последние результаты ЦСКА:

14.09.24 ЦСКА – «Зенит» – 0:1 РПЛ;

31.08.24 «Химки» – ЦСКА – 0:2 РПЛ;

27.08.24 «Ахмат» – ЦСКА – 0:2 Кубок России.

«Краснодар»

«Краснодар» набрал 9 очков и возглавляет группу C. Подопечные Мурада Мусаева добыли 3 победы с одинаковым счетом 1:0.

Предыдущие результаты «Краснодара»:

Очные встречи

10.08.24 «Краснодар» – ЦСКА – 2:1 РПЛ;

31.07.24 «Краснодар» – ЦСКА – 1:0 Кубок России;

10.12.23 «Краснодар» – ЦСКА – 1:0 РПЛ;

29.10.23 ЦСКА – «Краснодар» – 1:0 РПЛ;

11.06.23 «Краснодар» – ЦСКА – 1:1 (пен. 5:6) Кубок России.

Прогноз на матч ЦСКА – «Краснодар»

«Краснодар» ни разу не пропустил в 3 матчах Кубка. Оба соперника забили по 3 гола за 3 тура – не самая выдающаяся результативность. От предстоящего поединка обилия голов не ждем, прогноз – ТМ (2,5) с коэффициентом 1.85.