Педро двумя словами описал Соболева

Нападающий «Зенита» Педро высказался о новичке команды Александре Соболеве.

Нападающий дебютировал за «Зенит» накануне в матче 8-го тура РПЛ против ЦСКА (1:0).

«Что думаю об игре Соболева? Для него это также была хорошая игра. К сожалению, он не забил, но тоже помог команде, и мы смогли победить.

Могу ли назвать его хорошим парнем? Да, конечно», – сказал Педро.

27‑летний Соболев был куплен «Зенитом» у «Спартака» за 10 миллионов евро в конце августа.

Петербургский клуб подписал контракт с игроком по схеме «3+1».

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