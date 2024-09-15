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Педро двумя словами описал Соболева

15 сентября 2024, 16:45
12

Нападающий «Зенита» Педро высказался о новичке команды Александре Соболеве.

  • Нападающий дебютировал за «Зенит» накануне в матче 8-го тура РПЛ против ЦСКА (1:0).

«Что думаю об игре Соболева? Для него это также была хорошая игра. К сожалению, он не забил, но тоже помог команде, и мы смогли победить.

Могу ли назвать его хорошим парнем? Да, конечно», – сказал Педро.

  • 27‑летний Соболев был куплен «Зенитом» у «Спартака» за 10 миллионов евро в конце августа.
  • Петербургский клуб подписал контракт с игроком по схеме «3+1».

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Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит Соболев Александр Педро
Комментарии (12)
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DOCTOR PENALTY
1726408305
Один хороший пас Кассьерре, в остальном примитивная без мысли игра, которую мы видели от него раньше.
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MazaiNN
1726409025
Куранто парафини дара венто примавера, Эта история произошла много лет тому назад пьянящею весной Жёс ви ля ля дель кантри Педро тарантас. С обычным парнем из русской деревни, которого звали просто Педро Гаранто дамаджес фурту э па иль кабальеро, Он страстно полюбил красивую девушку из соседней деревни Жураго амбразиро же вре смокинг ганджибас. Но боялся признаться ей, что влюблён...
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Пингвины Антарктиды/Толян
1726409083
В основе ФК Газпром один россиянин, да и тот Дельфин из Москвы
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ziborock
1726409094
А что нам говорит статистика?! Соболев Минут на поле: 62 Ударов: 0 (видимо удар в свои ворота в статистику не идет!) Единоборств (выигранных): 19 (7) Потери мяча: 9 Видим что Зенит и Семак уже приложили свои руки и переучивают!)))
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Скай
1726410739
Пидро похвалил такого же Пидро. В бЗдините других нет.
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subbotaspartak
1726413694
Педро двумя словами опИсал Соболева... и за что
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Каратель помойников
1726414609
Если педро назвал хорошим парнем,то стоит задуматься,голубое болото оно такое
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vvv123
1726432796
А я охарактеризую одним: дельфин!
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ОК, Зенит!
1726458300
А Педро вобще знает кто такой Соболев? Он его в глаза не видел. Кто вобще видел Соболева на поле?
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