Клубы РПЛ выдвинули предложения по улучшению судейства

Клубы РПЛ предложили ряд мер, которые могли бы помочь улучшить судейство:

1) Сделать рейтинг судей открытым и прозрачным.

2) Сделать открытой систему назначения арбитров на матчи.

3) Регулярные семинары для клубов с подробным разъяснением всех современных трактовок – что можно, а что нельзя, где фол, а где – нет. Перед началом сезона – в обязательном порядке.

4) Введение в ЭСК представителя РПЛ, что помогло бы клубам лучше понимать логику решений.

5) Публикация переговоров между главным арбитром и VAR, большая открытость судей.

Клуб считают, что их реализация поможет снизить возникшее напряжение по поводу работы арбитров, увеличить доверие к действиям рефери, помогут разобраться общественности, а также участникам чемпионата России в тонкостях трактовок правил.

На вчерашней встрече представителей РПЛ с главой судейского комитета Милорадом Мажичем серб пообещал изучить предложения клубов.