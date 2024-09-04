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    Клубы РПЛ выдвинули предложения по улучшению судейства

    Клубы РПЛ предложили ряд мер, которые могли бы помочь улучшить судейство:

    • 1) Сделать рейтинг судей открытым и прозрачным.
    • 2) Сделать открытой систему назначения арбитров на матчи.
    • 3) Регулярные семинары для клубов с подробным разъяснением всех современных трактовок – что можно, а что нельзя, где фол, а где – нет. Перед началом сезона – в обязательном порядке.
    • 4) Введение в ЭСК представителя РПЛ, что помогло бы клубам лучше понимать логику решений.
    • 5) Публикация переговоров между главным арбитром и VAR, большая открытость судей.

    Клуб считают, что их реализация поможет снизить возникшее напряжение по поводу работы арбитров, увеличить доверие к действиям рефери, помогут разобраться общественности, а также участникам чемпионата России в тонкостях трактовок правил.

    На вчерашней встрече представителей РПЛ с главой судейского комитета Милорадом Мажичем серб пообещал изучить предложения клубов.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.09.2024 09:16
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    Комментарии (12)
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    alll-333
    1725432816
    оно им надо?
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    BarStep
    1725433319
    6) -, оно же 1) и единственное! Матч должен судить представитель команды-хозяйки :) Да всё нормально у нас с судейством, не лучше и не хуже чем в топ-5 Европы. Там даж и похлеще косяки бывают
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    Спартач80
    1725437264
    Не будут ничего менять, столько лет всё заточено под педикулёзных, Алёшка не позволит.
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    NewLife
    1725438606
    После каждой игры арбитр в поле и на вар - на полиграф. Ввести пожизненный бан за три серьезных нарушения за сезон, серьезность нарушений определять не гнилой эск, а голосованием всех клубов рпл.
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    Каратель помойников
    1725443396
    Прослушивание переговоров..ишь чего захотели,так ведь и спалится вся контора когда опубликуют переговоры " Коля ну что там,фол в штрафной явный(офсайд)", - " подожди сейчас баланс карты газпормбанка проверю"... Так неровен час наши арбитеры по миру пойдут,на ЗП жить в начнут)))
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    FCSpartakM
    1725444462
    1) Сделать рейтинг судей открытым и прозрачным.- и что он даст ? Карасев получил неуд и следующая игра вновь его 2) Сделать открытой систему назначения арбитров на матчи. - какой смысл от этого? Какая разница кто судит,главное, чтобы судил 3) Регулярные семинары - я так понимаю, там и так никого не гонят, приезжайте, слушайте. Я думаю проще ЭСК записывать видео и рассылать в клубы по эпизодам перед началом сезона 4) Введение в ЭСК представителя РПЛ, что помогло бы клубам лучше понимать логику решений - бесполезно, так как трактовка у судей каждый раз разная. За одно и то же разные решения 5) Публикация переговоров между главным арбитром и VAR, большая открытость судей. - единственное, что могло бы помочь хотя бы логику по ходу матча.
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    Павелий
    1725445002
    А ещё надо судей, их родственников и друзей декларировать свои доходы и расходы.
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    Spartak_forv@
    1725448404
    Идеи хорошие,но нужно ли это ЭСК и судьям?! У нас в судейской коллегии сидит Эдуард Малый-единственный! судья,который был дважды! отстранен за свое судейство на сезон,а потом дисквалифицирован пожизненно для судейства в РПЛ. Но в коллегии его мнение естественно очень важно! Малый назначен руководителем зона "Центр" от РСФ.Единственный кандидат на выборах
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    BRO_football
    1725452208
    Штрафовать судей за ошибки! Много ошибок набрал - отстранение и бан. И ещё по шапке дать самому судейскому комитету, который допустил такого бездаря судить матчи. А то у нас пока что есть "экспертно-судейская комиссия признала ошибочным решение судьи такого-то назначить пенальти в матче таком-то". Ну и что дальше? Кто за это ответит? Кто потерянные очки вернёт? А то вся эта прозрачность и понятность для клубов - бесполезный бред. С введением VAR как раз думали, что всё станет честно, открыто и понятно. Но проблем только больше стало.
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    Vratarь
    1725466777
    Кроме пункта 3, и отчасти 4 - остальное мечтания на печке. Открытость судейского корпуса могут хотеть либо хитрецы, либо инфантильные граждане.
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