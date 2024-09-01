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    • «Локомотив» – «Краснодар»: прогноз на матч 7 тура РПЛ, 1 сентября

    «Локомотив» – «Краснодар»: прогноз на матч 7 тура РПЛ, 1 сентября

    В воскресенье, 1 сентября, в 7-м туре РПЛ сыграют «Локомотив» и «Краснодар». Игра состоится в Москве, начало – в 19:45 (мск).

    «Локомотив»

    Команда Михаила Галактионова лидирует в РПЛ, набрав 15 очков. «Локомотив» добыл 5 побед и потерпел 1 поражение, разница мячей – 15:7.

    Последние результаты «Локомотива» в РПЛ:

    «Краснодар»

    «Краснодар» набрал 12 очков и занимает 3-е место в таблице. Подопечные Мурада Мусаева добыли 3 победы и 3 раза сыграли вничью, разница мячей – 6:3.

    Предыдущие результаты «Краснодара» в РПЛ:

    • 25.08.24 «Динамо» М – «Краснодар» – 0:1;
    • 18.08.24 «Краснодар» – «Пари НН» – 2:1;
    • 10.08.24 «Краснодар» – ЦСКА – 2:1.

    Очные встречи в РПЛ

    • 31.03.24 «Локомотив» – «Краснодар» – 1:1;
    • 19.08.23 «Краснодар» – «Локомотив» – 1:1;
    • 18.03.23 «Локомотив» – «Краснодар» – 3:2;
    • 06.08.22 «Краснодар» – «Локомотив» – 3:0;
    • 04.05.22 «Краснодар» – «Локомотив» – 1:0.

    Прогноз на матч «Локомотив» – «Краснодар»

    Обе команды набрали хороший ход и проигрывать не собираются. Закономерным итогом должна стать результативная ничья. Прогноз – «обе забьют – да» с коэффициентом 1.67.

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    Источник: «Бомбардир»

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    01.09.2024 10:41
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