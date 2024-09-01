В воскресенье, 1 сентября, в 7-м туре РПЛ сыграют «Локомотив» и «Краснодар». Игра состоится в Москве, начало – в 19:45 (мск).
«Локомотив»
Команда Михаила Галактионова лидирует в РПЛ, набрав 15 очков. «Локомотив» добыл 5 побед и потерпел 1 поражение, разница мячей – 15:7.
Последние результаты «Локомотива» в РПЛ:
- 25.08.24 «Локомотив» – «Ростов» – 3:2;
- 18.08.24 ЦСКА – «Локомотив» – 0:1;
- 10.08.24 «Локомотив» – «Динамо» Мх – 2:0.
«Краснодар»
«Краснодар» набрал 12 очков и занимает 3-е место в таблице. Подопечные Мурада Мусаева добыли 3 победы и 3 раза сыграли вничью, разница мячей – 6:3.
Предыдущие результаты «Краснодара» в РПЛ:
- 25.08.24 «Динамо» М – «Краснодар» – 0:1;
- 18.08.24 «Краснодар» – «Пари НН» – 2:1;
- 10.08.24 «Краснодар» – ЦСКА – 2:1.
Очные встречи в РПЛ
- 31.03.24 «Локомотив» – «Краснодар» – 1:1;
- 19.08.23 «Краснодар» – «Локомотив» – 1:1;
- 18.03.23 «Локомотив» – «Краснодар» – 3:2;
- 06.08.22 «Краснодар» – «Локомотив» – 3:0;
- 04.05.22 «Краснодар» – «Локомотив» – 1:0.
Прогноз на матч «Локомотив» – «Краснодар»
Обе команды набрали хороший ход и проигрывать не собираются. Закономерным итогом должна стать результативная ничья. Прогноз – «обе забьют – да» с коэффициентом 1.67.