В воскресенье, 1 сентября, в 7-м туре РПЛ сыграют «Локомотив» и «Краснодар». Игра состоится в Москве, начало – в 19:45 (мск).

«Локомотив»

Команда Михаила Галактионова лидирует в РПЛ, набрав 15 очков. «Локомотив» добыл 5 побед и потерпел 1 поражение, разница мячей – 15:7.

Последние результаты «Локомотива» в РПЛ:

«Краснодар»

«Краснодар» набрал 12 очков и занимает 3-е место в таблице. Подопечные Мурада Мусаева добыли 3 победы и 3 раза сыграли вничью, разница мячей – 6:3.

Предыдущие результаты «Краснодара» в РПЛ:

Очные встречи в РПЛ

Прогноз на матч «Локомотив» – «Краснодар»

Обе команды набрали хороший ход и проигрывать не собираются. Закономерным итогом должна стать результативная ничья. Прогноз – «обе забьют – да» с коэффициентом 1.67.