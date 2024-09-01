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    • Кордоба недоволен судейством в победном матче против «Локомотива»

    Кордоба недоволен судейством в победном матче против «Локомотива»

    Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба высказался о судействе после матча 7-го тура РПЛ против «Локомотива» (3:0).

    • Кордоба признан лучшим в игре.
    • На 87-й минуте игрока удалили.

    «Просто хочу сказать судьям, что в прошлый раз, когда я ошибся, мне дали дисквалификацию на три матча, поэтому сейчас пересмотрите момент, за который мне дали желтую карточку. И всe, больше нечего сказать.

    Момент с пенальти? Сейчас с голеностопом всe хорошо. К счастью, всe‑таки дали это нарушение, хотя это было тяжелое решение, что не часто происходит, когда дают такие фолы в нашу пользу. Знали, что этот матч против «Локомотива» будет очень тяжелым, где очень много вещей против нас настроено. Мы счастливы.

    Просто хочу попросить, чтобы пересмотрели этот момент, когда мне показали предупреждение, это ошибка со стороны судьи», – сказал Кордоба.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    01.09.2024 23:31
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    Комментарии (14)
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    neim
    1725227752
    У арбитров сейчас карт-бланш на ошибки, ни кто ни чего пересматривать не будет. Так что идите и играйте себе как придётся ))).
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    PAREVG.
    1725233528
    Вот только мартыхая забыли спросить, кому и что делать...
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    zigbert
    1725256509
    Любит он апеллировать к судьям,за то и получил.
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    Бригадный
    1725258777
    Если бы не щитки, ******* Лантрат сломал бы ногу Кордобе. Но это ладно. Почему не удалил судейка жд людоеда, который постоянно хватал-ломал Кордобу? Это странно как то. Футбол - жесткая игра. Но - никак не кетч.
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    Gwynbleidd
    1725258789
    Вот уж не краснодару в этом году на судейство жаловаться... Тащат как могут, ещё и чистый гол у Локо отняли...
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    Рыло свина
    1725294384
    Защитники его сильно обнимали, было не вырваться, а Бездародов карты подонок не давал, он умеет засуживать! Тут не получилось, не шмог такой мастер-подоное заскдить
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