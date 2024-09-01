Кордоба недоволен судейством в победном матче против «Локомотива»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба высказался о судействе после матча 7-го тура РПЛ против «Локомотива» (3:0).

Кордоба признан лучшим в игре.

На 87-й минуте игрока удалили.

«Просто хочу сказать судьям, что в прошлый раз, когда я ошибся, мне дали дисквалификацию на три матча, поэтому сейчас пересмотрите момент, за который мне дали желтую карточку. И всe, больше нечего сказать.

Момент с пенальти? Сейчас с голеностопом всe хорошо. К счастью, всe‑таки дали это нарушение, хотя это было тяжелое решение, что не часто происходит, когда дают такие фолы в нашу пользу. Знали, что этот матч против «Локомотива» будет очень тяжелым, где очень много вещей против нас настроено. Мы счастливы.

Просто хочу попросить, чтобы пересмотрели этот момент, когда мне показали предупреждение, это ошибка со стороны судьи», – сказал Кордоба.

В поле судил петербуржец Владислав Безбородов.

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