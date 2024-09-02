Галактионов – о 0:3 «Локо» от «Краснодара»: «Ничего не предвещало»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался после матча 7-го тура РПЛ против «Краснодара» (0:3).

– Как можете охарактеризовать сегодняшнюю игру? Это стечение обстоятельств?

– Сложно комментировать. Двоякие чувства. Характер игры был таким, что ничего не предвещало. Мы были ближе к тому, чтобы сами забить. Уходить на перерыв при ноль два… Вы видели, как команда начала второй тайм, с каким посылом, с какой агрессией. Мы были ближе к тому, чтобы сократить разрыв и переломить ход игры. К сожалению, так сложилось, что соперник забил третий, более мастеровито и классно распорядился своими эпизодами.

Есть результат. Понятно, что он неприятный. Три – это много. Но надо всe проанализировать. Команде я сейчас сказал, что надо спокойно, без шараханий, никакой истерики и негативных эмоций. Были моменты по качеству игры, которые надо улучшать. И, конечно, держать структуру игры и концентрацию внимания, когда игра складывается до гола.