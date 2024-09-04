Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?

    Бубнов сказал, чем его удивляет «Локомотив»

    Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов высказался о матче 7-го тура РПЛ «Локомотив» – «Краснодар» (0:3).

    «Локомотив» не был сильнее «Краснодара», составы примерно равные, поэтому нельзя говорить о сенсации. Если бы матч проходил в Краснодаре, я бы прогнозировал ничью или победу «быков». И всe же счeт здесь можно назвать неожиданным, хотя команда Мусаева победила по делу.

    Но что повлияло на результат? Нельзя сказать, что тактика, не было никакого явного преимущества по голевым моментам. Во многом такой результат стал следствием ошибок.

    В первую очередь речь об ошибках Лантратова. Вообще он был самым надeжным в команде, если говорить в целом о последних матчах. Столько выручал, и тут такой провал.

    Первый гол это даже не технический, а тактический брак. Момент нельзя назвать голевым, передача неточная. Принял верное решение, что решил сыграть на выходе, но нужно было не пытаться ловить, а выбивать кулаком! Он решил ловить, столкнулся с Кордобой, начал падать, испугался, что может травму получить и выронил мяч. В конечном итоге краснодарцы мяч в ворота добили.

    В конце тайма вторая ошибка. Здесь и неправильно принятое решение и технический брак. Ненахов отдавал передачу, надо было сразу играть в касание, а не пытаться обработать.

    Но в этой ситуации и Ненахов должен разделить вину, потому что просто подставил вратаря. У тебя мяч, впереди есть партнeр на чужой половине поля. Можно было спокойно ему передачу отдавать, даже неточная получилась бы, ничего страшного. А он разворачивается назад и делает такую тактическую ошибку. Просто кошмар…

    От первого гола удар психологический был, просто нокдаун. Второй гол уже нокаут. И ведь это не голевые моменты были, просто дали такую фору сопернику, который ни в чeм не уступает.

    «Краснодар» молодцы, не стали оборонять счeт, забили после перерыва третий. А по «Локомотиву» меня ещe удивляет, что команда так много пропускает. Ну как лидер может 10 мячей пропустить? У идущего 15-м «Ахмата» столько же, а у «Зенита» для сравнения только один», – написал Бубнов.

    • Голы у «Краснодара» забили Виктор Са, Эдуард Сперцян с пенальти и Джон Кордоба.
    • «Локомотив» утратил лидерство в РПЛ. У команды стало 15 очков, как и у «Краснодара». На первое место вернулся «Зенит» с 17 баллами.

    Новости по теме
    Бубнов проанализировал матч «Спартак» – «Динамо» 10
    Бубнов разобрал игру «Зенит» – «Факел» 8
    Бубнов спрогнозировал итоги матчей 9-го тура 5
    Источник: Sportbox.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.09.2024 08:30
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+