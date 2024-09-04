Бубнов сказал, чем его удивляет «Локомотив»

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов высказался о матче 7-го тура РПЛ «Локомотив» – «Краснодар» (0:3).

«Локомотив» не был сильнее «Краснодара», составы примерно равные, поэтому нельзя говорить о сенсации. Если бы матч проходил в Краснодаре, я бы прогнозировал ничью или победу «быков». И всe же счeт здесь можно назвать неожиданным, хотя команда Мусаева победила по делу.

Но что повлияло на результат? Нельзя сказать, что тактика, не было никакого явного преимущества по голевым моментам. Во многом такой результат стал следствием ошибок.

В первую очередь речь об ошибках Лантратова. Вообще он был самым надeжным в команде, если говорить в целом о последних матчах. Столько выручал, и тут такой провал.

Первый гол это даже не технический, а тактический брак. Момент нельзя назвать голевым, передача неточная. Принял верное решение, что решил сыграть на выходе, но нужно было не пытаться ловить, а выбивать кулаком! Он решил ловить, столкнулся с Кордобой, начал падать, испугался, что может травму получить и выронил мяч. В конечном итоге краснодарцы мяч в ворота добили.

В конце тайма вторая ошибка. Здесь и неправильно принятое решение и технический брак. Ненахов отдавал передачу, надо было сразу играть в касание, а не пытаться обработать.

Но в этой ситуации и Ненахов должен разделить вину, потому что просто подставил вратаря. У тебя мяч, впереди есть партнeр на чужой половине поля. Можно было спокойно ему передачу отдавать, даже неточная получилась бы, ничего страшного. А он разворачивается назад и делает такую тактическую ошибку. Просто кошмар…

От первого гола удар психологический был, просто нокдаун. Второй гол уже нокаут. И ведь это не голевые моменты были, просто дали такую фору сопернику, который ни в чeм не уступает.

«Краснодар» молодцы, не стали оборонять счeт, забили после перерыва третий. А по «Локомотиву» меня ещe удивляет, что команда так много пропускает. Ну как лидер может 10 мячей пропустить? У идущего 15-м «Ахмата» столько же, а у «Зенита» для сравнения только один», – написал Бубнов.