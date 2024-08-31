Рахимов оценил судейство Карасева в матче со «Спартаком»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов высказался о судействе в матче 7-го тура РПЛ против «Спартака» (0:1).

В поле судил москвич Сергей Карасев.

Единственный гол с пенальти забил Эсекьель Барко.

«Судейство – я не знаю. Трактовки разные. Сначала говорят, что пенальти, потом говорят, что не пенальти. Не знаю, возможно они изменились.

Ошибаются все. Карасeв – один из лучших наших арбитров. К сожалению, жизнь построена на ошибках», – сказал Рахимов.

«Рубин» идет в РПЛ 7-м.

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