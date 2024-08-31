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Рахимов оценил судейство Карасева в матче со «Спартаком»

31 августа 2024, 22:14
9

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов высказался о судействе в матче 7-го тура РПЛ против «Спартака» (0:1).

«Судейство – я не знаю. Трактовки разные. Сначала говорят, что пенальти, потом говорят, что не пенальти. Не знаю, возможно они изменились.

Ошибаются все. Карасeв – один из лучших наших арбитров. К сожалению, жизнь построена на ошибках», – сказал Рахимов.

Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Рубин Спартак Рахимов Рашид
Комментарии (9)
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Ровесник Романцева
1725131884
Никакой оценки не заметил.... очканул!
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Бриг
1725132962
Карасев как-то часто стал...
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VVM1964
1725133502
А Рахимова бегающего вдоль бровки и носом бывшего уже на поле, надо было раз 20 наказать желтыми, потому как в тренерской зоне он бывал только периодически !!!!!!!!!!! (((
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raritet
1725133553
Чем нравится Рахимов. У него ирония спрятана в красивый фантик. И никто не сможет его упрекнуть. На мой взгляд дилетанта эпизоды с пенальти примерно равны: ни тот и ни другой никак не влияли на упущенную возможность забить. Но результат исходит из решений арбитров. А по игре я сказал бы примерно равная игра при том, что игроки Рубина по всем параметрам уступают спартаковцам.
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Томик
1725134134
Я видел сегодня момент, когда рубинский нгер наступил на ахилл игроку "Спартака", свисток, а в трех метрах скачет Рахимов, размахивая руками, и кричит что ничего не было. В повторе хорошо показали. Что он может сказать теперь?
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Faraon-Max-google
1725163260
Верните Рубину рубиновый цвет формы, тогда у них всё наладится!
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Garrincha58
1725167917
почему москвачей судит мАсквич
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cska1948
1725173345
Вчера, после игры СпаМ-Рубин, показали игру Лацио-Милан. Так там, были ДВА очень похожих эпизода с тем за что в ворота Рубина поставили пенальти. Но в итальянском чемпионате это НЕ пенальти.
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