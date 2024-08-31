Барко во время матча с «Рубином» призвал Рахимова закрыть рот

В эти минуты проходит матч 7-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Рубином». По ходу встречи Эсекьель Барко призвал главного тренера гостей Рашида Рахимова молчать.

«Барко показал Рахимову жест «закрой рот». Рашид Маматкулович негодует уже минуты три», – сообщил со стадиона журналист Артем Калинин.

«Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию игры в Тушино.

«Спартак» в меньшинстве.

Москвичи рискуют не выиграть 3-й матч подряд.

Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?