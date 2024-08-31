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Судьи РПЛ раздражены безнаказанностью Карасева

31 августа 2024, 17:30
15

Арбитры РПЛ негативно восприняли назначение Сергея Карасева на 7-й тур после официально признанной ошибки.

«Среди российских судей начались некоторые волнения. Все из-за того, что Сергей Карасев был назначен на следующий же матч после того, как было признано, что он совершил результативную ошибку.

Дело в том, что раньше серьезное снижение оценки (после признанных ошибок) влекло отстранение на время и, следовательно, финансовые потери, но Карасев и Москалев, чьи ошибки были признаны ЭСК, работают на 7-м туре (хотя в РФС считают, что в ошибке в матче «Локомотива» и «Ростова» виноват Шадыханов, так как Москалев не видел момент).

Таким решением особенно были удивлены судьи, которые уже были наказаны пропусками туров в этом сезоне.

Почему кто-то пропускает матчи (и теряет деньги) за ошибки, а кто-то – нет. Получается, что все равны, но кто-то равнее других», – написал источник.

  • Карасев работал на ЧМ-2018.

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Источник: телеграм-канал «Мутко против»
Россия. Премьер-лига Карасев Сергей
Комментарии (15)
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NewLife
1725115972
Виновата ЭСКакашка. РФС красавцы, синит чемпион. ЭСК, синит и гнилой рфс - тройной позор российского футбола(
Ответить
Avitaminoz
1725116251
А может это потому что толковых судей у нас в принципе нет? И ставить приходится кротов? И вот среди этих кротов, есть один, который не так слеп и за неимением лучшего, ставят его? Да не, бред какой то.
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yorgenbarenz
1725116514
Мне этот КарАсев никогда,как и Безбородов, не нравился.
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Дубина
1725116743
Значит так нужно газпрому!!
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evgevg13
1725117359
А фамилии некоторых есть? А то как то аморфно...
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Desma
1725117871
"Арбитры РПЛ негативно восприняли назначение Сергея Карасева "? Канешна, заработать-то хочется, а Карась забралЬ пайку!
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neim
1725118213
Ну вот и выяснилось. Оказывается и Москалёв, допустивший такую же результативную ошибку в предыдущем туре как и Карасёв, будет как ни в чём не бывало и дальше работать на завтрашнем матче Оренбург-Динамо. И этого тоже отмазали в РФС ? Что происходит в нашем футболе господа ? Коррупция уже в открытую фактичекски признаётся и ни кому до этого нет дела ?
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biber.ru
1725132609
Безнаказанность порождает вседозволенность.
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Zoge
1725203074
Превращать футбол в американский футбол не дело ,пусть тогда эпикировку дадут соответствующую ,а также пусть за операции пострадавшим платит !!!
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