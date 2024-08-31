Судьи РПЛ раздражены безнаказанностью Карасева

Арбитры РПЛ негативно восприняли назначение Сергея Карасева на 7-й тур после официально признанной ошибки.

Накануне ЭСК признал ошибку Карасева в матче 6-го тура РПЛ «Динамо» – «Краснодар» (0:1).

Несмотря на ошибку, москвич назначен на игру 7-го тура «Спартак» – «Рубин».

«Среди российских судей начались некоторые волнения. Все из-за того, что Сергей Карасев был назначен на следующий же матч после того, как было признано, что он совершил результативную ошибку.

Дело в том, что раньше серьезное снижение оценки (после признанных ошибок) влекло отстранение на время и, следовательно, финансовые потери, но Карасев и Москалев, чьи ошибки были признаны ЭСК, работают на 7-м туре (хотя в РФС считают, что в ошибке в матче «Локомотива» и «Ростова» виноват Шадыханов, так как Москалев не видел момент).

Таким решением особенно были удивлены судьи, которые уже были наказаны пропусками туров в этом сезоне.

Почему кто-то пропускает матчи (и теряет деньги) за ошибки, а кто-то – нет. Получается, что все равны, но кто-то равнее других», – написал источник.

Карасев работал на ЧМ-2018.

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