Червиченко рассказал, чем Соболев будет заниматься в «Зените»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко дал прогноз на будущее форварда «Зенита» Александра Соболева.

«Не думаю, что для кого-то это потеря или приобретение. В «Зените» есть крупные нападающие – Матео Кассьерра и Иван Сергеев. Получается, Соболев идет на третьем месте, и его ролью будет полировать лавку», – сказал Червиченко.

27-летний Соболев был в «Спартаке» с 2020 года.

Его статистика: 140 матчей, 58 голов и 32 ассиста.

«Зенит» выкупил форварда за 10 миллионов евро и заключил с ним контракт по схеме «3+1».

Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?