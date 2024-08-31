Червиченко рассказал, чем Соболев будет заниматься в «Зените»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко дал прогноз на будущее форварда «Зенита» Александра Соболева.
«Не думаю, что для кого-то это потеря или приобретение. В «Зените» есть крупные нападающие – Матео Кассьерра и Иван Сергеев. Получается, Соболев идет на третьем месте, и его ролью будет полировать лавку», – сказал Червиченко.
- 27-летний Соболев был в «Спартаке» с 2020 года.
- Его статистика: 140 матчей, 58 голов и 32 ассиста.
- «Зенит» выкупил форварда за 10 миллионов евро и заключил с ним контракт по схеме «3+1».
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Источник: «Евро-Футбол.Ру»