Милонов: «Дзюба никому не нужен»

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов высказался о невостребованности форварда Артема Дзюбы.

«Дзюба никому не нужен. Артем должен объективно осознать, что он уже все, не востребован среди серьезных клубов. Наверное, ему пора переходить на тренерскую, консультационную работу», – сказал Милонов.

36-летний Дзюба в прошлом сезоне провел 26 матчей за «Локомотив», забил 4 гола, отдал 4 передачи.

Сейчас нападающий находится в статусе свободного агента.

Дзюба – лучший бомбардир в истории РПЛ.

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