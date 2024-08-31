Милонов: «Дзюба никому не нужен»

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов высказался о невостребованности форварда Артема Дзюбы.
«Дзюба никому не нужен. Артем должен объективно осознать, что он уже все, не востребован среди серьезных клубов. Наверное, ему пора переходить на тренерскую, консультационную работу», – сказал Милонов.
- 36-летний Дзюба в прошлом сезоне провел 26 матчей за «Локомотив», забил 4 гола, отдал 4 передачи.
- Сейчас нападающий находится в статусе свободного агента.
- Дзюба – лучший бомбардир в истории РПЛ.
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Источник: «РБ Спорт»