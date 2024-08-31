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  • Судейский корпус РФС заподозрили в культе личности Карасева

Судейский корпус РФС заподозрили в культе личности Карасева

31 августа 2024, 12:47
7

Ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Дерунец оценил отношение судейского руководства РФС к Сергею Карасеву.

«Во всех эфирах «Правил Игры» стараемся находить позитив. Даже если спорных ситуаций и непонятных решений много. В последнем вот приободрили дебютантов Черемных и Абросимова.

И именно для дебютантов, для молодых судей происходящее – плохой пример.

Арбитры – важнейшая составляющая футбола. НО – ни один из них по определению не может быть звездой, суперзвездой. Таким статусом обладают только футболисты. В меньшей степени тренеры.

Премьер-лига не может обойтись какое-то время без Карасева? Неправда. Хотя бы на позапрошлой неделе Сергей уезжал в Беларусь. В поле в этом сезоне не работал два тура из шести. А вот именно сейчас нужен кровь из носу. Когда болельщики, эксперты это максимально плохо понимают и принимают.

Все происходящее выглядит со стороны так: извини, Сергей, нам тут ПРИШЛОСЬ признать, что ты ошибся. Но не волнуйся, работай, ты лучший, все знают. Еще раз извини.

А ведь помимо ошибки, повлиявшей на результат статусного матча серебряного и бронзового призеров прошлого сезона, есть негласные, но очевидные проблемы во взаимоотношениях Карасев/VAR.

Это похоже на культ личности. И это плохо», – написал Дерунец.

  • Карасев работал на ЧМ-2018.

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Источник: телеграм-канал Дмитрия Дерунца
Россия. Премьер-лига Карасев Сергей
Комментарии (7)
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avera
1725099606
Да балалаечнику давно пора на пенсию. Столько ошибок что по поле, что на варе. Пускай уж лучше бренчит, меньше вреда будет.
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Desma
1725101701
Если сравнить Карасёва с Коллиной?
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neim
1725102992
Ну а как же не заподозрить, если после признания серьёзной ошибки, повлиявшей на исход матча, этого козла тут же ставят на другой матч без всяких санкций и последствий для свистуна ?
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АЛЕКС 58
1725103717
Бизнес,ничего личного!
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neim
1725105584
Да здесь впору не о культе личности думать, а как минимум о коррупции в нашем футболе. Ау, гос. дума, а на это что-нибудь скажете ?
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svan61
1725109613
Из всех утюгов сделали из него икону, а он и уверовал в свою непогрешимость. Как хочет, так и судит. Нет общих единых трактовок правил, что с него при этом взять. Он сегодня так видит, завтра с другой ноги встанет...
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ALEX ML
1725118961
Пора гнать косматого
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