Судейский корпус РФС заподозрили в культе личности Карасева

Ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Дерунец оценил отношение судейского руководства РФС к Сергею Карасеву.

Накануне ЭСК признал ошибку Карасева в матче 6-го тура РПЛ «Динамо» – «Краснодар» (0:1).

Несмотря на ошибку, москвич назначен на игру 7-го тура «Спартак» – «Рубин».

«Во всех эфирах «Правил Игры» стараемся находить позитив. Даже если спорных ситуаций и непонятных решений много. В последнем вот приободрили дебютантов Черемных и Абросимова.

И именно для дебютантов, для молодых судей происходящее – плохой пример.

Арбитры – важнейшая составляющая футбола. НО – ни один из них по определению не может быть звездой, суперзвездой. Таким статусом обладают только футболисты. В меньшей степени тренеры.

Премьер-лига не может обойтись какое-то время без Карасева? Неправда. Хотя бы на позапрошлой неделе Сергей уезжал в Беларусь. В поле в этом сезоне не работал два тура из шести. А вот именно сейчас нужен кровь из носу. Когда болельщики, эксперты это максимально плохо понимают и принимают.

Все происходящее выглядит со стороны так: извини, Сергей, нам тут ПРИШЛОСЬ признать, что ты ошибся. Но не волнуйся, работай, ты лучший, все знают. Еще раз извини.

А ведь помимо ошибки, повлиявшей на результат статусного матча серебряного и бронзового призеров прошлого сезона, есть негласные, но очевидные проблемы во взаимоотношениях Карасев/VAR.

Это похоже на культ личности. И это плохо», – написал Дерунец.

Карасев работал на ЧМ-2018.

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