Кавазашвили: «Соболев захотел отыграть свои последние годы за высочайший клуб России»

Анзор Кавазашвили прокомментировал трансфер нападающего Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит».

«Сейчас футбол уже не тот, что в Советском Союзе, сейчас одна коммерция – кто больше заплатит, туда и идет человек зарабатывать, тем более что у футболистов короткая карьера – здорово они играют в среднем лет десять. Решение Соболева перейти в «Зенит» говорит о том, что свои последние годы он хочет отыграть за высочайший клуб России.

Но есть одно «но» – тяжелый характер. Если в новом клубе он будет выяснять отношения с футболистами, или тренерами, или с судьями, будет психовать и показывать недовольство и его будут штрафовать желтыми и красными карточками, то он может попасть в такую катавасию, что его уберут из основного состава, а потом уберут куда-нибудь подальше за какие-нибудь деньги. Я его решения не приветствую, но не могу сказать, в чем причина его ухода», – сказал Кавазашвили.

27-летний Соболев был в «Спартаке» с 2020 года.

Его статистика: 140 матчей, 58 голов и 32 ассиста.

«Зенит» выкупил форварда за 10 миллионов евро и заключил с ним контракт по схеме «3+1».

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