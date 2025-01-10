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    • Бывший игрок «Зенита» – о Соболеве: «Выходит как отрезанный ломоть»

    Бывший игрок «Зенита» – о Соболеве: «Выходит как отрезанный ломоть»

    Бывший игрок и тренер «Зенита» Алексей Стрепетов высказался о составе петербургского клуба.

    – Я пожелаю Семаку определиться с обоймой: должно быть не 26 человек, а 16. Вот, например, у нас Саша Ерохин выходит со 100% самоотдачей, у него КПД на хорошем уровне. Какие вопросы могут быть к нему?

    Мантуан хорошо выходит на замену. Андрею Мостовому пожелаю все-таки поработать над концовкой своих действий – это последний голевой пас, это завершающая стадия, где у него не высокий уровень использования своих моментов, но по самоотдаче вопросов нет.

    – Разделяете мнение о том, что трансфер Соболева получился ошибочным?

    – Здесь нельзя говорить «ошибочный» сразу. Мы очень долго ждали, когда заиграет Малком. Мы ждали от Артура многого, хотя он забил золотой гол – его приобретение можно назвать удачным, но он тоже не проявляет себя. Футболисту нужно попасть команду и почувствовать партнера. Кого Соболев понимает с полуслова? Я не вижу.

    Мы видели, как Вендел прекрасно взаимодействовал с Глушенковым, как хорошо выходили вместе Лусиано и Кассьерра. Они уже чувствуют друг друга – отдал, открылся, передача на третьего, забегание…

    Соболев выходит как отрезанный ломоть. Он пытается протаранить, это не его. Сашу нужно обслуживать так же, как и Артема Дзюбу. Он игрок штрафной. Он перед штрафной тоже может отдать. Пока он просто не вписывается в структуру игры петербургского «Зенита».

    Саша Соболев, к сожалению, никак не может именно попасть в этот бразильский оркестр. Он играет в другой футбол. Не вписывается он. На это нужно время. Мы видели, что Семак давал ему много времени, но Саша не попал в этот организм.

    И самое главное, Семак не очень любит с кем-то расставаться. У него есть такая черта, что он может держать 26 человек. Но игрок на скамейке тоже мотивирован, хочет выйти. Когда не получается, он как-то затухает. Когда костер горит, горит, и потом раз – остаются одни угольки. Вот многие на скамейке превращаются в эти угольки.

    • 27-летний Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака» в августе 2024 года за 10 миллионов евро.
    • Форвард провел за петербуржцев в этом сезоне 16 игр, забил 2 гола, отдал 1 передачу.

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    Источник: «ВсеПроСпорт»

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