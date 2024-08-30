Семшов назвал идеальный вариант продолжения карьеры для Дзюбы

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов высказался о будущем нападающего Артема Дзюбы.
– Все зависит от желания Дзюбы. У Артема еще есть порох в пороховницах. Чем дольше Дзюба без команды, тем меньше желания у него будет играть. В ближайший месяц он должен определиться, что ему делать.
– Дзюба еще способен играть в клубах РПЛ?
– Да, но многое зависит от того, какая это будет команда.
– Ходили разговоры о «Химках».
– Этому клубу Артем точно поможет, «Химки» – удобный вариант, там собраны хорошие футболисты. «Химки» были бы для Дзюбы идеальным вариантом продолжения карьеры.
- 36-летний Дзюба в прошлом сезоне провел 26 матчей за «Локомотив», забил 4 гола, отдал 4 передачи.
- Сейчас нападающий находится в статусе свободного агента.
Источник: «РБ Спорт»