Семшов назвал идеальный вариант продолжения карьеры для Дзюбы

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов высказался о будущем нападающего Артема Дзюбы.

– Все зависит от желания Дзюбы. У Артема еще есть порох в пороховницах. Чем дольше Дзюба без команды, тем меньше желания у него будет играть. В ближайший месяц он должен определиться, что ему делать.

– Дзюба еще способен играть в клубах РПЛ?

– Да, но многое зависит от того, какая это будет команда.

– Ходили разговоры о «Химках».

– Этому клубу Артем точно поможет, «Химки» – удобный вариант, там собраны хорошие футболисты. «Химки» были бы для Дзюбы идеальным вариантом продолжения карьеры.