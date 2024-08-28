«Ювентус» может арендовать вингера «МЮ»

«Ювентус» достиг соглашения с «Манчестер Юнайтед» об аренде 24-летнего вингера Джейдона Санчо с обязательством выкупа, сообщает журналист Фабрис Хокинс. Сам футболист согласен на переход.

24-летний Санчо провел 1 матч за «МЮ» в этом сезоне. Во второй половине прошлого сезона он выступал на правах аренды за «Боруссию» Д, провел 21 игру, забил 3 гола, отдал 3 передачи.

Контракт игрока с манкунианцами рассчитан до 2026 года.

Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.