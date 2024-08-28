Реакция представителя экс-жены Сафонова на выигрыш в суде: «Все в рамках закона»

Представитель бывшей жены вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова Анастасии Ксения Казачек прокомментировала судебное решение по спору с футболистом.

Суд встал на сторону женщины, которая доказала, что тратит на их общего ребенка – трехлетнюю дочь Майю – 18,6 миллиона рублей в год.

Сафонов должен выплатить экс-жене долг по алиментам в размере 60 миллиона рублей и отдавать по 25% от месячной зарплаты.

Адвокаты вратаря «ПСЖ» будут обжаловать это судебное решение.

«Как и любой родитель, Анастасия посчитала лучшее для своего ребенка. Апелляционная инстанция не взыскивает алименты, а лишь решает оставить или отменить жалобы и акты.

Все в рамках закона, согласно статье 81 Семейного кодекса РФ, 1/4 часть дохода нужно выплачивать в качестве алиментов. Вне зависимости от дохода, будет ли Матфей Сафонов играть за «ПСЖ» или не будет, он должен платить именно такой процент от дохода», – сказала Казачек.