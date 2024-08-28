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  • Реакция представителя экс-жены Сафонова на выигрыш в суде: «Все в рамках закона»

Реакция представителя экс-жены Сафонова на выигрыш в суде: «Все в рамках закона»

28 августа 2024, 16:47
4

Представитель бывшей жены вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова Анастасии Ксения Казачек прокомментировала судебное решение по спору с футболистом.

  • Суд встал на сторону женщины, которая доказала, что тратит на их общего ребенка – трехлетнюю дочь Майю – 18,6 миллиона рублей в год.
  • Сафонов должен выплатить экс-жене долг по алиментам в размере 60 миллиона рублей и отдавать по 25% от месячной зарплаты.
  • Адвокаты вратаря «ПСЖ» будут обжаловать это судебное решение.

«Как и любой родитель, Анастасия посчитала лучшее для своего ребенка. Апелляционная инстанция не взыскивает алименты, а лишь решает оставить или отменить жалобы и акты.

Все в рамках закона, согласно статье 81 Семейного кодекса РФ, 1/4 часть дохода нужно выплачивать в качестве алиментов. Вне зависимости от дохода, будет ли Матфей Сафонов играть за «ПСЖ» или не будет, он должен платить именно такой процент от дохода», – сказала Казачек.

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Источник: «Российская газета»
Франция. Лига 1 Россия. Премьер-лига ПСЖ Сафонов Матвей
Комментарии (4)
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...уефан
1724854794
...жаль только, что она, в добавок к о всему, не чернокожая лесбиянка!)... Матюха, вообще бы, тогда в долг играл...
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лошадка35
1724855752
Вот и отлично)
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Луций
1724858102
Осталось определиться, откуда же она эти 18,6 миллионов сейчас берет?! Если алименты он не платит
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Alex860
1724858984
Реально? А кто судья? Если женщина, то все понятно, дальше можно не обсуждать. Сафонову нужно сменить адвоката, который судя по всему тот еще "профи", проиграть дело с убойным компроматом, который выложила на себя бывшая жена это надо умудриться. Хотя если футболист не блещет умом, то его можно доить бесконечно, чем и пользуются его защитники с юридическим образованием))))))
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