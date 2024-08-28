В среду, 28 августа, в 3-м туре группового этапа Кубка России сыграют «Оренбург» и «Ростов». Игра состоится в Оренбурге, начало – в 15:00 (мск).
«Оренбург»
Команда Давида Деограсии занимает 4-е место в группе B. «Оренбург» проиграл 2 встречи и не имеет очков в активе, разница мячей – 2:4.
Последние результаты «Оренбурга»:
- 24.04.24 «Факел» – «Оренбург» – 1:0 РПЛ;
- 17.08.24 «Ростов» – «Оренбург» – 3:2 РПЛ;
- 13.08.24 «Оренбург» – «Локомотив» – 2:3 Кубок России.
«Ростов»
«Ростов» набрал 3 очка в 2 играх и занимает 2-е место в группе B. Подопечные Валерия Карпина добыли 1 победу и потерпели 1 поражение, разница мячей – 3:2.
Предыдущие результаты «Ростова»:
- 25.08.24 «Локомотив» – «Ростов» – 3:2 РПЛ;
- 17.08.24 «Ростов» – «Оренбург» – 3:2 РПЛ;
- 13.08.24 «Ростов» – «Химки» – 3:1 Кубок России.
Очные встречи
- 17.08.24 «Ростов» – «Оренбург» – 3:2 РПЛ;
- 29.04.24 «Ростов» – «Оренбург» – 2:1 РПЛ;
- 06.11.23 «Оренбург» – «Ростов» – 1:1 РПЛ;
- 10.04.23 «Оренбург» – «Ростов» – 2:2 РПЛ;
- 23.11.22 «Оренбург» – «Ростов» – 4:2 Кубок России.
Прогноз на матч «Оренбург» – «Ростов»
«Оренбург» неудачно начал сезон в чемпионате и Кубке страны. Гости – фавориты встречи, но без пропущенного гола не обойдутся. Наш прогноз – «обе забьют – да» с коэффициентом 1.65.