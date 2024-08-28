В среду, 28 августа, в 3-м туре группового этапа Кубка России сыграют «Оренбург» и «Ростов». Игра состоится в Оренбурге, начало – в 15:00 (мск).

«Оренбург»

Команда Давида Деограсии занимает 4-е место в группе B. «Оренбург» проиграл 2 встречи и не имеет очков в активе, разница мячей – 2:4.

Последние результаты «Оренбурга»:

«Ростов»

«Ростов» набрал 3 очка в 2 играх и занимает 2-е место в группе B. Подопечные Валерия Карпина добыли 1 победу и потерпели 1 поражение, разница мячей – 3:2.

Предыдущие результаты «Ростова»:

Очные встречи

Прогноз на матч «Оренбург» – «Ростов»

«Оренбург» неудачно начал сезон в чемпионате и Кубке страны. Гости – фавориты встречи, но без пропущенного гола не обойдутся. Наш прогноз – «обе забьют – да» с коэффициентом 1.65.