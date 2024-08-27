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  • Директор «Оренбурга» извинился за свое скандальное поведение

Директор «Оренбурга» извинился за свое скандальное поведение

27 августа 2024, 14:43

Дмитрий Андреев, спортивный директор «Оренбурга», извинился за свое поведение.

«Как вы заметили, после той ситуации в Ростове‑на‑Дону я практически на ноль свел общение с прессой, понимал, что у ваших коллег будут вопросы, а мне не хотелось продолжать развивать негативную историю.

Наверное, мне стоило высказаться раньше, но лучше сделать это поздно, чем никогда. После игры с «Ростовом» постоянно думал о своем поведении. Считаю его некорректным и недопустимым. Над здравым смыслом возобладали эмоции и переживания за команду, за ребят на поле.

Как один из руководителей клуба «Оренбург», я не имел права обращаться с арбитрами в такой резкой форме, хватать судью за руку. Поверьте, сделал это не со зла.

Прекрасно понимаю, что крайне некрасиво выглядело мое общение и в микст‑зоне. Не смог сдержать себя, употребил слова, которые нельзя было произносить. Осознаю, что это могли увидеть и дети. Подобное поведение меня точно не красит.

На протяжении всей своей футбольной карьеры я старался быть примером для окружающих, всегда уважал судейские решения, принимал их, осознавая, что команда должна быть сильнее своего соперника, если хочет побеждать.

Сегодня я хотел бы принести искренние извинения арбитрам Ивану Сиденкову, Владиславу Безбородову, Дмитрию Ермакову, Денису Петрову, персоналу стадиона «Ростов-Арена», сотрудникам футбольного клуба «Ростов» и футбольной общественности, а также всем тем, кого могло задеть мое поведение.

Футбол для меня больше чем игра. Скажу без преувеличений: футбол для меня – жизнь», – сказал Андреев.

  • Андреев ранее был игроком «Оренбурга».

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Оренбург
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