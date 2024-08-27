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Белоус высказался по теме работы клубов РПЛ с судьями

27 августа 2024, 11:21
1

Бывший топ-менеджер «Москвы», «Локомотива» и «Ростова» Юрий Белоус высказался о ситуации с судейством в РПЛ

«Судьи всегда ошибались и будут ошибаться. Только странно, что VAR не помогает исправить ошибку. Но если это человеческий фактор, то это одно.

Просто сейчас многие говорят, что некоторые команды опять начали работать с судьями. Это недоказуемо, но тем, кто курирует судейский корпус, надо отнестись к этому самым серьeзным образом.

Какие-то руководители команд думают, что другие клубы работают с судьями? Думать же никто не запрещает. Не хочу на эту тему говорить.

Не могу ничего сказать по поводу ЭСК РФС. У них дипломатичная работа, но в то же время им надо наказывать провинившихся. Не очень хочу оценивать чьи-то утрированные высказывания в их адрес.

Надо с уважением относиться к любой работе, в том числе и судейской. Но на ошибки, конечно, надо обращать внимание. Ошибки бывают, не надо кричать: «Караул!» Надо работать, а не делать из этого истерию», – сказал Белоус.

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Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига
Комментарии (1)
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NewLife
1724759290
Вы поняли, что сказал этот дно-манагер: не могу..... не хочу оценивать... надо обращать внимание....итд в том же духе. Бомбардир, зачем отнимать драгоценное время у подписчиков, публикуя такую херню от букмахеров ?
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