Белоус высказался по теме работы клубов РПЛ с судьями

Бывший топ-менеджер «Москвы», «Локомотива» и «Ростова» Юрий Белоус высказался о ситуации с судейством в РПЛ

«Судьи всегда ошибались и будут ошибаться. Только странно, что VAR не помогает исправить ошибку. Но если это человеческий фактор, то это одно.

Просто сейчас многие говорят, что некоторые команды опять начали работать с судьями. Это недоказуемо, но тем, кто курирует судейский корпус, надо отнестись к этому самым серьeзным образом.

Какие-то руководители команд думают, что другие клубы работают с судьями? Думать же никто не запрещает. Не хочу на эту тему говорить.

Не могу ничего сказать по поводу ЭСК РФС. У них дипломатичная работа, но в то же время им надо наказывать провинившихся. Не очень хочу оценивать чьи-то утрированные высказывания в их адрес.

Надо с уважением относиться к любой работе, в том числе и судейской. Но на ошибки, конечно, надо обращать внимание. Ошибки бывают, не надо кричать: «Караул!» Надо работать, а не делать из этого истерию», – сказал Белоус.