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Дзюба: «Команда, которая меня подпишет, сорвет джек-пот»

25 августа 2024, 22:21
20

Нападающий Артем Дзюба прокомментировал слова Леонида Слуцкого о себе.

– Согласны со Слуцким? Он сказал, что команда, которая вас подпишет, сорвет джек-пот.

– Само собой.

  • Ранее сообщалось, что 35-летний Дзюба в ближайшее время присоединится к «Крыльям» на правах свободного агента, а его зарплата по контракту с самарцами составит 5 миллионов рублей в месяц.
  • В последние полтора года форвард выступал в «Локомотиве», где провел 39 игр, забил 12 голов, отдал 9 передач.
  • Дзюба – лучший бомбардир в истории РПЛ.

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Источник: телеграм-канал Микеле Антонова
Россия. Премьер-лига Дзюба Артем
Комментарии (20)
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партизан84
1724613904
"мечтай в одну руку, сри в другую, потом посмотришь какая быстрее заполнится."
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Админ ресурс
1724614176
Любой игрун после болотной грязи неадекватен. А Цюпа еще и по жизни иплан
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БАЗАРА НЕТ
1724616026
Это Мегафон)
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Dim On
1724618820
Артëм, давай в Текстиль. 5000 в месяц, это с меня, может ещё кто скинется
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Mirak92
1724624565
Да никому он не нужен.Первая лига не захочет платить столько. Медиа ху....га твой удел
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Garrincha58
1724648463
какой быстрый Дзюба, хотя это ему не надо
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Каратель помойников
1724655085
Да уж,такую дрочилу только джекпот и ждёт...из азмунов))
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VGreen
1724662431
Зачем в названии поста приводить слова Слуцкого как слова Дзюбы?) Ох уж журналюги)
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zigbert
1724672523
Желающих правда приобрести Дзюбу что то не видно.
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Nitup
1724691767
Дзюба и из Крыльев сделает стаю педро...
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