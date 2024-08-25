Дзюба: «Команда, которая меня подпишет, сорвет джек-пот»

Нападающий Артем Дзюба прокомментировал слова Леонида Слуцкого о себе.

– Согласны со Слуцким? Он сказал, что команда, которая вас подпишет, сорвет джек-пот.

– Само собой.

Ранее сообщалось, что 35-летний Дзюба в ближайшее время присоединится к «Крыльям» на правах свободного агента, а его зарплата по контракту с самарцами составит 5 миллионов рублей в месяц.

В последние полтора года форвард выступал в «Локомотиве», где провел 39 игр, забил 12 голов, отдал 9 передач.

Дзюба – лучший бомбардир в истории РПЛ.

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