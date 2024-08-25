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  • РПЛ. Гол и ассист Батракова помогли «Локомотиву» обыграть «Ростов» и подняться на первое место (3:2)

РПЛ. Гол и ассист Батракова помогли «Локомотиву» обыграть «Ростов» и подняться на первое место (3:2)

25 августа 2024, 22:01
31

«Локомотив» обыграл «Ростов» в 6-м туре РПЛ.

19-летний атакующий полузащитник москвичей Алексей Батраков забил сам и ассистировал на Илью Самошникова. Еще одним голом в составе команды Михаила Галактионова отметился Наир Тикнизян. У «Ростова» дубль оформил Роналдо.

«Локомотив» набрал 15 очков и возглавил турнирную таблицу. «Ростов» с 8 турнирными баллами занимает восьмое место.

Россия. РПЛ. 6-й тур

Локомотив (Москва) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 3:2 (2:1)

Голы: 1:0 – Батраков, 10; 1:1 – Роналдо, 13; 2:1 – Самошников, 37; 3:1 – Тикнизян, 46; 3:2 – Роналдо, 90+6.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Ростов Локомотив Тикнизян Наир Самошников Илья Батраков Алексей
Комментарии (31)
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slavа0508
1724612577
Поздравляю Локо с выходом на первое место ...неожиданно однако ....Ростов тоже молодцы боролись до конца ....
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...уефан
1724612650
...двойное поздравление Локо! Заслужили и победу и первое место в таблице!...
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...уефан
1724612776
...а перед началом чемпа практически похоронили железнодорожников, а молодежь, смотри, что творит! Уважуха!... И футболище на загляденье)...
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Паровозов
1724613325
С победой команду и выходом на первое место! Молодёжь прям радует своей игрой. За Лантратова обидно тащил всю игру, а в итоге в домик пропустил.
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Админ ресурс
1724613974
Волерей сам себя н аи пал. А паровозы молодцы, молодежь вырастили неплохую. Берегите их от зендида
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VVM1964
1724614620
Мои поздравления Локо !!! Кто бы то ни был - главное не лазурные возглавляют таблицу и пусть еще вся борьба впереди, но тем ни менее !!!,,,
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БАЗАРА НЕТ
1724616503
Паравозы временно первые! Не хватит состава на длинной дистанции
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PAREVG.
1724625829
Всех красно - зеленых с победой!!!! Могли сделать пару раз 4:1 и спокойно доигрывать, а получили 3:2 и нервную концовку.
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k611
1724650879
Интересный матч. Спасибо командам за игру.
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zigbert
1724652660
Локомотив с победой! Все закономерно и по игре и по счету.
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