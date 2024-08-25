РПЛ. Гол и ассист Батракова помогли «Локомотиву» обыграть «Ростов» и подняться на первое место (3:2)

«Локомотив» обыграл «Ростов» в 6-м туре РПЛ.

19-летний атакующий полузащитник москвичей Алексей Батраков забил сам и ассистировал на Илью Самошникова. Еще одним голом в составе команды Михаила Галактионова отметился Наир Тикнизян. У «Ростова» дубль оформил Роналдо.

«Локомотив» набрал 15 очков и возглавил турнирную таблицу. «Ростов» с 8 турнирными баллами занимает восьмое место.

Россия. РПЛ. 6-й тур

Локомотив (Москва) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 3:2 (2:1)

Голы: 1:0 – Батраков, 10; 1:1 – Роналдо, 13; 2:1 – Самошников, 37; 3:1 – Тикнизян, 46; 3:2 – Роналдо, 90+6.

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