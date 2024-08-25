Агент Гарре высказался о будущем игрока в «Крыльях Советов»

Агент аргентинского вингера «Крыльев Советов» Бенхамина Гарре Мартин Каманьо отреагировал на информацию об интересе к игроку со стороны «Васко де Гама».
«Есть много команд, которые заинтересованы в подписании Гарре. «Васко» – одна из них. Так что я не знаю, уйдет ли он этим летом. Зависит от правильного предложения», – пояснил агент.
- 24-летний аргентинский вингер Бенхамин Гарре пополнил стан «Крыльев Советов» зимой 2023 года. В майке волжского клуба аргентинец провел 46 игр во всех соревнованиях.
- В них футболист сумел забить 12 голов и оформить 5 голевых пасов.
- В 6-м туре РПЛ «Крылья Советов» уверенно обыграли «Пари НН» (3:1).
- Трудовое соглашение Гарре с российским клубом рассчитано до 30 июня 2026 года.
Источник: Sport24