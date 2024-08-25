Агент Гарре высказался о будущем игрока в «Крыльях Советов»

Агент аргентинского вингера «Крыльев Советов» Бенхамина Гарре Мартин Каманьо отреагировал на информацию об интересе к игроку со стороны «Васко де Гама».

«Есть много команд, которые заинтересованы в подписании Гарре. «Васко» – одна из них. Так что я не знаю, уйдет ли он этим летом. Зависит от правильного предложения», – пояснил агент.