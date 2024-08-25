Семин похвалил «Спартак» после матча с «Зенитом»

Бывший форвард «Спартака» Юрий Семин поделился впечатлениями от матча 6-го тура РПЛ между «Зенитом» и москвичами (0:0).

«Матч мне очень понравился, как и «Спартак», который был хорошо подготовлен. На мой взгляд, красно-белые были ближе к победе, они играли организованно, хорошо действовали в обороне. «Спартак» играл в сложный футбол после потери мяча. Эпизодами футболисты красно-белых действовали персонально по «Зениту». «Спартак» неплохо играл до штрафной соперника. Внутри не хватало более высокого мастерства у футболистов.

У «Спартака» были шансы забить. Сегодня «Спартак» очень организованная команда для борьбы за самые высокие места. Хотелось бы отметить высокую посещаемость. Был большой ажиотаж перед этим матчем. Такой футбол нам нужен», – сказал Семин.