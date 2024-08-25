Рабинер поддержал Дурова, которого заключили под стражу во Франции

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер отреагировал на арест российского миллиардера Павла Дурова во Франции.

Дуров – создатель телеграма.

«Если бы не Павел Дуров, вас, уважаемые читатели этого канала, не было бы у меня, а меня – у вас. И мы не могли бы обсуждать тут с вами спорт, а иногда общество, политику, культуру и всe остальное. И у каждого из нас, преданных пользователей телеграма, не было бы возможности читать сотни интереснейших каналов и открывать для себя сотни удивительных маленьких миров.

Телеграм – это, если выражаться языком задержавших сегодня Дурова французов, свобода и равенство (насчет братства не уверен, но где вы его в нашем чудовищном мире сейчас в принципе найдете?). Тут нет запретов и ограничений ни в какую сторону, и уже одно это вызывает у меня к Павлу большое уважение. Каждый вправе читать и писать то, что хочет и так, как хочет, – возможности есть любые. А ограничения авторы каналов накладывают исключительно собственные – в меру своего понимания жизни и воспитания.

Не хочу быть диванным аналитиком и рассуждать о том, о чем не имею понятия – что там происходит, как и почему. Только скажу, что без Телеги своей жизни в последние пять лет не представляю – и как автор, и как читатель. Желаю Павлу Дурову быстро и благополучно разрешить все возникшие проблемы, выйти на свободу и продолжить свое замечательное дело», – написал Рабинер.