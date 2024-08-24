Тренер «Акрона» объяснил разгром от ЦСКА

Главный тренер «Акрона» Заурбек Тедеев прокомментировал поражение команды в матче 6-го тура РПЛ с ЦСКА (0:4).

– Претензий, наверное, нет. Просто есть ключевые моменты, в которых мы сыграли нехорошо. Первый мяч пропустили слишком просто. Ошибочка произошла. И мы плохо отреагировали на этот мяч. Потом залетел еще один, потом еще. Наверное, это следствие того, что в этот момент мы не оказались командой. А я со своей стороны не достучался до футболистов.

Но при этом я не могу предъявить претензии в плане самоотдачи. ЦСКА имел ощутимое преимущество во втором тайме. У команды сильный подбор футболистов, они использовали свои моменты.

– После второго пропущенного мяч вы кричали футболистам: «Играйте в футбол!»

– Всему виной команда ЦСКА. Игроки пользовались большим пространством, которые мы им давали.