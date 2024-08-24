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Тренер «Акрона» объяснил разгром от ЦСКА

24 августа 2024, 19:18
3

Главный тренер «Акрона» Заурбек Тедеев прокомментировал поражение команды в матче 6-го тура РПЛ с ЦСКА (0:4).

– Претензий, наверное, нет. Просто есть ключевые моменты, в которых мы сыграли нехорошо. Первый мяч пропустили слишком просто. Ошибочка произошла. И мы плохо отреагировали на этот мяч. Потом залетел еще один, потом еще. Наверное, это следствие того, что в этот момент мы не оказались командой. А я со своей стороны не достучался до футболистов.

Но при этом я не могу предъявить претензии в плане самоотдачи. ЦСКА имел ощутимое преимущество во втором тайме. У команды сильный подбор футболистов, они использовали свои моменты.

– После второго пропущенного мяч вы кричали футболистам: «Играйте в футбол!»

– Всему виной команда ЦСКА. Игроки пользовались большим пространством, которые мы им давали.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Акрон ЦСКА Тедеев Заур
Комментарии (3)
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DVOK68
1724519435
К родному дому(ФНЛ)белым лебедем.
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Mirak92
1724522728
Когда нибудть кто скажет. Да мы слабее - мы проиграли ? зае###ли отговорки .
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ALEX ML
1724538695
Коня куют, а жаба лапу подставляет
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