Экс-тренер «Спартака»: «Есть предчувствие, что переиграем «Зенит»

Российский тренер Александр Тарханов, работавший в «Спартаке» с 1992 по 1994 год, видит предпосылки для победы над «Зенитом» в 6-м туре РПЛ.

«По тому, как играет «Спартак», можно сказать, что красно-белые создадут проблемы «Зениту» в Санкт-Петербурге.

У меня есть предчувствие, что «Спартак» переиграет «Зенит». У питерцев была сложная игра с «Динамо» у себя дома, поэтому можно сказать, что они вырвали победу в том матче. А в предстоящем матче у «Зенита» будут отсутствовать Глушенков и Вендел, которые являются ведущими игроками.

Мы говорим, что у питерцев достаточно много футболистов, но ими сложно заменить ключевых игроков», – сказал Тарханов.