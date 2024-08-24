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Экс-тренер «Спартака»: «Есть предчувствие, что переиграем «Зенит»

24 августа 2024, 13:13
13

Российский тренер Александр Тарханов, работавший в «Спартаке» с 1992 по 1994 год, видит предпосылки для победы над «Зенитом» в 6-м туре РПЛ.

«По тому, как играет «Спартак», можно сказать, что красно-белые создадут проблемы «Зениту» в Санкт-Петербурге.

У меня есть предчувствие, что «Спартак» переиграет «Зенит». У питерцев была сложная игра с «Динамо» у себя дома, поэтому можно сказать, что они вырвали победу в том матче. А в предстоящем матче у «Зенита» будут отсутствовать Глушенков и Вендел, которые являются ведущими игроками.

Мы говорим, что у питерцев достаточно много футболистов, но ими сложно заменить ключевых игроков», – сказал Тарханов.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Тарханов Александр
Комментарии (13)
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andr45
1724496610
Почему не будет играть Вендел? Опять инсайд от лгунов Карпова и Никитина?
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anatolich72
1724497409
Че гадать посмотрим.
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Spartak_forv@
1724498035
Предматчевое информационное цунами)
Ответить
никo
1724502317
Да матч будет интересным. Пожелать ПОБЕДЫ ЗЕНИТУ!!
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DVOK68
1724502440
А,ну хорошо тогда)
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