Губерниев высмеял Промеса, записавшего трек про Москву

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев с юмором отреагировал на творчество Квинси Промеса.

Голландский футболист записал трек под названием «Москва».

Он долго жил в российской столице, выступая за «Спартак».

Сейчас Промес находится в ОАЭ, где ожидает рассмотрение дела об экстрадиции в Нидерланды.

На родине его приговорили к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков и нападение с ножом на двоюродного брата.

«Я бы на месте Промеса сделал трек «Интерпол, я больше так не буду никогда». Уместнее было бы сделать другой рэп, где он бы сказал, что виноват перед обществом, что нарушал закон.

Что‑то такое назревало бы у Промеса, если бы он был умный. А поскольку он рассматривает Россию как корову дойную, видимо, только тут могут преступнику деньги платить.

Всеми фибрами своей души преступной пытается намекнуть, как ему тут было хорошо. Искренне надеюсь, что в российском футболе мы его больше не увидим. Пусть играет за ФК «Тюрьма» в Нидерландах», – сказал Губерниев.