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Губерниев высмеял Промеса, записавшего трек про Москву

24 августа 2024, 00:52
19

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев с юмором отреагировал на творчество Квинси Промеса.

  • Голландский футболист записал трек под названием «Москва».
  • Он долго жил в российской столице, выступая за «Спартак».
  • Сейчас Промес находится в ОАЭ, где ожидает рассмотрение дела об экстрадиции в Нидерланды.
  • На родине его приговорили к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков и нападение с ножом на двоюродного брата.

«Я бы на месте Промеса сделал трек «Интерпол, я больше так не буду никогда». Уместнее было бы сделать другой рэп, где он бы сказал, что виноват перед обществом, что нарушал закон.

Что‑то такое назревало бы у Промеса, если бы он был умный. А поскольку он рассматривает Россию как корову дойную, видимо, только тут могут преступнику деньги платить.

Всеми фибрами своей души преступной пытается намекнуть, как ему тут было хорошо. Искренне надеюсь, что в российском футболе мы его больше не увидим. Пусть играет за ФК «Тюрьма» в Нидерландах», – сказал Губерниев.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Промес Квинси Губерниев Дмитрий
Комментарии (19)
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алдан2014
1724460715
Если поставить выбор между Губой и Промесом,то даже болельщики Зенита выберут Квинси. Яркий самобытный футболист. А Губер напыщенный индюк. Обожающий гомосячью олимпиаду,то есть то что происходило там ему по душе,и вообще он с ними всей душой и возможно телом. Так за кого мы?
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nik55
1724472895
очередной высер губера----над тобой вся страна смеется
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val69
1724480173
До чего же Губа, поганый человечишка...
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ScarlettOgusania
1724480276
Губеру лучше записать рэп "веслом по жопе", слишком зазвездился на срач-тв, берега потерял!
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Вжыхъ
1724480309
И с юмором у него не получается... Редкое г*вно этот ваше Г.
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Filllllll
1724484929
По-моему, он просто неравнодушен к Антохе, вот и хейтит его. Честно, уже надоело читать: "Губерниев высказался на счёт Промеса", "Губерниев высмеял Промеса". Осталось увидеть пост: "Губерниев др@чит на фото Промеса".
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...уефан
1724485487
...если, налоговая с усердием тряхнет Губу, то не исключен вариант и его по этапу направить. Было б тело, будет дело!)...
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777+
1724487791
Если не знать, что эти слова сказал Губерниев, то и обсуждать будет нечего. А в сказанном все по делу!!!
Ответить
Каратель помойников
1724490705
Интересно а как бездарный губошлеп рассматривает Россию?
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Aндрей-кадулин-google
1724591151
Зачем вообще вспоминать преступника
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