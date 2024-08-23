Промес записал трек в честь Москвы

Бывший нападающий «Спартака» Квинси Промес поучаствовал в записи нового трека. Он называется «Москва».
В треке также звучит голос диджея, рэпера Chardy.
- Ранее суд в Амстердаме заочно осудил Промеса на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также Промес был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.
- 32-летний футболист находится в ОАЭ, где ожидает рассмотрение дела об экстрадиции в Нидерланды.
- За «Спартак» Промес провeл 235 матчей во всех турнирах, забив 114 голов и сделав 59 результативных передач.
Источник: «Бомбардир»