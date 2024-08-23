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Промес записал трек в честь Москвы

23 августа 2024, 19:01
5

Бывший нападающий «Спартака» Квинси Промес поучаствовал в записи нового трека. Он называется «Москва».

В треке также звучит голос диджея, рэпера Chardy.

  • Ранее суд в Амстердаме заочно осудил Промеса на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также Промес был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.
  • 32-летний футболист находится в ОАЭ, где ожидает рассмотрение дела об экстрадиции в Нидерланды.
  • За «Спартак» Промес провeл 235 матчей во всех турнирах, забив 114 голов и сделав 59 результативных передач.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Нидерланды. Эредивизие Спартак Промес Квинси
Комментарии (5)
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...уефан
1724429475
...одичаешь ты там, Антоха, без Спартака(. Хорош уже тебе там чалиться, пора к нам подгребать на дела Великие пойдём, Трофей забирать будем!)...
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R_a_i_n
1724429760
Щас нищенки повылезают
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NewLife
1724430528
Киргуду-бомбарбье. Я только понял, там что-то про макароны есть)
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BRO_football
1724434168
Промес ещё не так запоёт, когда большие дяди из Москвы откосят его от тюрьмы.
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