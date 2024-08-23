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Семак высказался о травме Глушенкова

23 августа 2024, 11:26
8

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии нападающего Максима Глушенкова после травмы, полученной в игре 5-го тура РПЛ с «Химками» (1:1).

– Своевременных травм не бывает, но тот факт, что Глушенков выбыл именно перед «Спартаком» – это особо неприятный случай?

– За каждую победу дается по три очка. Поэтому говорить – самая это не своевременная травма или нет – достаточно сложно. Хочется, чтобы на протяжении всего чемпионата ребята пропускали как можно меньше матчей из‑за повреждений. Но ничего не сделаешь, это работа – в ней такое случается. Будут играть те, кто готов на сегодняшний день.

– У Глушенкова сломана не нога, а рука. Сможет ли он вскоре начать работать в общей группе или этого не произойдет, пока не будут ликвидированы все последствия операции?

– Травма, безусловно, серьезная. Она не позволяет тренироваться и не подразумевает никакого контакта. А первое время – никакой двигательной активности, которая могла бы как‑то побеспокоить руку или повлиять на ее заживление.

  • У Глушенкова диагностирован перелом лучевой кости правой руки со смещением.
  • В 6-м туре РПЛ «Зенит» примет «Спартак» в Санкт‑Петербурге 24 августа, начало матча в 17:30 мск.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Глушенков Максим Семак Сергей
Комментарии (8)
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ilich55
1724401934
И откуда такие дебилы берутся!? Сам бы попробовал со сломанной рукой побегать, попрыгать........
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paracetamol
1724402202
Тот факт, что Глушенков выбыл именно перед «Спартаком» – это особо неприятный случай? - Странный случай, надо сказать. Очень вовремя, ни раньше, ни позже!
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andr45
1724405135
СЕМАК «За каждую победу над «Спартаком» дают ДЕСЯТЬ МИЛЛИОНОВ»
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ivany4
1724407409
Здоровья всем травмированным футболистам всех клубов!! И позор руководителям и тренерам пытающимся прилюдно "объективно оценивать" их состояние!! Хотелось бы еще раз посмотреть и послушать Семака о травмах, на фоне тренирующегося Вендела, и присутствующим на тренировке Глущенкова. Хотя Вендел должен был лежать пластом четыре недели(минимум три), после "разрыва связок". А Глушенкову, со слов Семака – никакой двигательной активности, которая могла бы как‑то побеспокоить руку или повлиять на ее заживление.
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