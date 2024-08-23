Семак высказался о травме Глушенкова

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии нападающего Максима Глушенкова после травмы, полученной в игре 5-го тура РПЛ с «Химками» (1:1).

– Своевременных травм не бывает, но тот факт, что Глушенков выбыл именно перед «Спартаком» – это особо неприятный случай?

– За каждую победу дается по три очка. Поэтому говорить – самая это не своевременная травма или нет – достаточно сложно. Хочется, чтобы на протяжении всего чемпионата ребята пропускали как можно меньше матчей из‑за повреждений. Но ничего не сделаешь, это работа – в ней такое случается. Будут играть те, кто готов на сегодняшний день.

– У Глушенкова сломана не нога, а рука. Сможет ли он вскоре начать работать в общей группе или этого не произойдет, пока не будут ликвидированы все последствия операции?

– Травма, безусловно, серьезная. Она не позволяет тренироваться и не подразумевает никакого контакта. А первое время – никакой двигательной активности, которая могла бы как‑то побеспокоить руку или повлиять на ее заживление.